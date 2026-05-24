Formula 1 oggi, orari TV del GP Canada su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Ferrari in difficoltà

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP del Canada. George Russell della Mercedes in pole nella griglia di partenza davanti al compagno di scuderia, Kimi Antonelli, che completa la prima fila dopo le qualifiche. In seconda fila le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Ferrari in terza fila con Lewis Hamilton (quinto), mentre è più staccato Charles Leclerc (ottavo) apparso in difficoltà. Orario di partenza alle 22:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 23:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Montreal
- 1ª fila George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2ª fila Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)
- 3ª fila Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)
- 4ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)
- 5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)
- 6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
- 7ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)
- 8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas)
- 9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
- 10ª fila Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
- 11ª fila Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac).
Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole
George Russell ha piazzato la zampata a tempo scaduto nelle qualifiche nel Gran Premio del Canada. Dopo la vittoria della Sprint (nella quale pure era scattato davanti a tutti), ha strappato a Kimi Antonelli anche la pole position. Ironia della sorte, il distacco tra lui e il compagno di scuderia in Mercedes, piazzatosi secondo, è identico a quello delle Qualifiche Sprint: 68 millesimi.
In seconda fila troviamo le McLaren di Lando Norris (+0.151, 1'12″729) e Oscar Piastri (+0.203, 1'12″781). Ancora quinta posizione per Lewis Hamilton (+0.290, 1'12″868) ma con un divario leggermente ridotto rispetto a venerdì scorso. In terza fila, accanto al campione britannico delle Rosse c'è Max Verstappen (+0.329, 1'12″907). Più lontano Charles Leclerc, solo ottavo (+0.398, 1'12″976), preceduto dall'altro pilota della Red Bull, Isack Hadjar (+0.357, 1'12″935).
Le caratteristiche del circuito di Montreal per il GP di F1
Ad ospitare la gara del GP del Canada della Formula 1 2026 di oggi è il circuito di Montreal intitolato al leggendario pilota canadese Gilles Villeneuve. Si tratta di un tracciato molto veloce da basso carico aerodinamico lungo 4,361 km con un layout che presenta diversi rettilinei e 14 curve totali.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito altamente impegnativo con ben sei delle otto frenate che richiedono un enorme sforzo all'impianto franante utilizzato però soltanto per 14 secondi al giro. Il punto più critico è in curva 13, dove le monoposto passano dai 306 km/h a 147 km/h in appena 114 metri percorsi in 1,93 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 3,7 G.
Il pezzo più iconico del circuito arriva proprio alla fine del giro con il cosiddetto "Muro dei Campioni", ribattezzato così per le escursioni di Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher nell'edizione del 1999. L'ultimo gran premio del Canada disputato su questa pista, quello della passata stagione, è stato vinto da George Russell su Mercedes (davanti a Verstappen e Antonelli), ma il record sul giro in gara appartiene a Valtteri Bottas che, nella corsa del 2019, con la sua Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:13.078.
Dove vedere il GP Canada di Formula 1 in TV e streaming
La gara del GP del Canada della Formula 1 2026 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile veder la corsa della F1 a Montreal sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini mentre al commento tecnico ci saranno Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené.
La gara F1 di oggi in Canada inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 23:30, stesso orario in cui si può vedere gratuitamente in streaming gratis sul sito tv8.it.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi in Canada
George Russell scatta in pole position nel GP del Canada di F1 a Montreal. L'inglese della Mercedes ha chiuso le qualifiche con il tempo di 1'12″578. A completare la prima fila c'è Kimi Antonelli, beffato di pochissimo. In seconda fila le McLaren di Norris e Piastri. Hamilton primo delle Ferrari: 5° posto, in terza fila. Solo ottavo Charles Leclerc.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Montreal
- 1ª fila George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2ª fila Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)
- 3ª fila Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)
- 4ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)
- 5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)
- 6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
- 7ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)
- 8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas)
- 9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
- 10ª fila Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
- 11ª fila Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac).
Formula 1, oggi il GP Canada: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi a Montreal è in programma la quinta gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP del Canada è fissata alle ore 22:00 (ora italiana). Il decimo round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del GP del Canada di Formula 1 inizia alle 22:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato intitolato a Gilles Villeneuve per affrontare i 70 giri della quinta corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 20:30 sarà possibile seguire il pre-gara. La differita su TV8 inizierà invece alle ore 23:30.