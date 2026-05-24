Formula 1 oggi, orari TV del GP Canada su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Ferrari in difficoltà

La gara del GP del Canada della Formula 1 2026 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile veder la corsa della F1 a Montreal sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini mentre al commento tecnico ci saranno Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené.

La gara F1 di oggi in Canada inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 23:30, stesso orario in cui si può vedere gratuitamente in streaming gratis sul sito tv8.it.