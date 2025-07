video suggerito

Verstappen tratta seriamente con la Mercedes, il mercato piloti della F1 è pronto a esplodere Max Verstappen ha avviato una trattativa con la Mercedes, che sta provando a prendere l'olandese per il 2026. Se Max firmerà per Toto Wolff, Russell andrà via e diventerà un uomo mercato.

A cura di Alessio Morra

L'estate è il trionfo del calciomercato. Trattative vere o presunte esaltano i tifosi di ogni squadra in ogni angolo del mondo, che celebrano, poi, l'ufficialità dell'acquisto di turno. In una notte d'inizio estate, però, la notizia ‘bomba' è arrivata dal mondo della Formula 1 con la trattativa avviata tra Max Verstappen e la Mercedes, che vuole aprire un nuovo ciclo vincente con il pilota campione del mondo in carica, desideroso di lasciare la Red Bull. Il passaggio, che ora pare probabile, di Verstappen alle Frecce d'Argento, produrrebbe un effetto domino pazzesco, che andrebbe a coinvolgere in primis George Russell, il pilota che la Mercedes sacrificherà.

Trattativa tra Verstappen e Mercedes

Verstappen è entrato nella famiglia Red Bull oltre dieci anni fa, allevato e coltivato, Max ha vinto quattro volte il titolo mondiale ed è il miglior pilota in circolazione. La Red Bull quest'anno non è competitiva per il titolo, solo lui la tiene a galla, il futuro è un'incognita perché avrà propulsori che si farà da sola, e il declino sembra dietro l'angolo. Verstappen ha sempre detto di non voler avere una carriera infinita e dunque vuole vincere subito, o quantomeno cercherà di provare a farlo. L'Aston Martin e la Mercedes lo tentano, il corteggiamento di Toto Wolff, secondo quanto riferito da Sky F1 Italia, sarà vincente.

Se Max firma si rompe la coppia Antonelli – Russell

Il pilota olandese è in una fase di trattative avviate. Wolff lo voleva, ha accelerato ed ha il sì in pugno, ma tutto il board Mercedes non sarebbe d'accordo, perché vorrebbe proseguire con Antonelli e Russell, che ha il contratto in scadenza a fine stagione e che a questo punto verrà messo alla porta, diventando lui un uomo mercato.

Russell non ha rinnovato con la Mercedes

Indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra dicono che a Russell sia stato proposto un prolungamento di un anno solo, lui lo ha rifiutato e a quel punto Wolff avrebbe dato un'accelerata per Verstappen, che ha colto la palla al balzo. Se si farà sarà un trasferimento rivoluzionario, pronto a spostare ogni tipo di equilibrio, pure per Kimi Antonelli, che si ritroverebbe a essere il compagno di squadra del miglior pilota in circolazione.

E in caso di addio diventerà un uomo mercato

Russell invece, che quindi non rinnoverà, diverrà un pezzo pregiatissimo. Perché ha talento, è veloce e può aiutare qualunque scuderia. La Red Bull cambierà entrambi i piloti e un pensiero all'inglese lo farà, che però probabilmente spera di ricevere un'offerta da parte dell'Aston Martin che ora con Newey e il nuovo regolamento, che cambierà tutte le carte in tavola, non può rimanere con il tandem Alonso – Stroll. E non da escludere che qualche altra scuderia non possa tentare Russell, che potrebbe, a sua volta, far saltare ulteriormente il mercato piloti della F1.