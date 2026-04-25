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Gasperini pronto a far sua questa Roma dopo Bologna: “So come rinforzarla, ma devo esser accontentato”

Gian Piero Gasperini nel post Bologna-Roma si gode la vittoria in chiave Champions ma soprattutto una squadra che non ha subito il contraccolpo delle polemiche settimanali, culminate nell’allontanamento di Ranieri. “Ci siamo ancora, mica siam morti… e se ho delle responsabilità mi dovranno accontentare sul mercato…”
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A cura di Alessio Pediglieri
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La Roma vince e si avvicina alla Zona Champions e a Gasperini torna il sorriso e la voglia di scherzare anche se in campo, soprattutto a metà primo tempo e nel finale di partita, il nervosismo è stato evidente. Missione compiuta comunque, con tre punti pesantissimi e la consapevolezza di aver vinto su un campo tutt'altro che semplice. Ora la pressione è per tutti gli altri, soprattutto della Juventus attesa dal big match contro il Milan a San Siro e in casa Roma, dopo una settimana di pura tensione, è tornato il sereno: "Mica siamo morti, non ancora. E sul mercato ho delle idee…"

Gasperini e la "questione" Ranieri: "Da professionista penso al mio e sul mercato ho già qualche idea"

Roma che vince e convince, Gasperini che sorride e che non si tira indietro sul tema più spinoso, quello del post Ranieri che è iniziato con una vittoria, importantissima in trasferta sul campo del Bologna: "Al centro della Roma ci sono società e i tifosi" ribadisce il tecnico. "Io sono un professionista che si occupa della parte tecnica. Ringrazio la società che mi ha sempre dimostrato grande fiducia per farmi lavorare con la Roma. Mi preoccupo di questo e non di altre cose… La società? E' potente, può fare grande cose, io mi auguro di poter dare il mio contributo".

Capitolo chiuso, ma non troppo, perché il pensiero successivo va al prossimo mercato e ai rinforzi dove Gasperini anticipa qualcosa: "Ho alcune idee su come alzare il livello e la forza di questa squadra. Ma se ho delle responsabilità tecniche allora è giusto avere credibilità e che io venga accontentato".

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Gasperini e il rammarico più grande: "Tante assenze… ma non siamo mica morti"

Messaggio forte e chiaro a dirigenza e a ds, in attesa di capire se vi saranno altri sviluppi societari. Intanto, la Champions è un po' più vicina, la squadra un po' più convinta delle proprie qualità e Gasperini un po' più sereno: "Ma mica siamo morti…" scherza in conferenza stampa a chi gli chiede se con Malen da subito la stagione sarebbe stata diversa, "vedremo a maggio… Dentro a Trigoria non ci sono stati cambiamenti in questa settimana, tutti hanno lavorato bene. Mi dispiace solo per le tante assenze che abbiamo avuto in stagione, cercheremo di recuperare ora. Certo è che con tutti a disposizione siamo decisamente più competitivi…"

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