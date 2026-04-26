Il Torino ferma l’Inter sul pareggio per 2-2 e rovina i piani per lo Scudetto: quanti punti mancano

Mancava solo un punto all'Inter per poter festeggiare lo Scudetto, ma il gol di Vlasic su rigore a dieci minuti dalla fine rovina la festa nerazzurra. Il Torino pareggia incredibilmente dopo essere stato sotto per 2-0 e costringe la squadra di Chivu a rinviare tutti i programmi di vittoria: sono bastati nove minuti ai granata per andare sul 2-2 dopo 70 minuti di sofferenza, un risultato importante per la squadra di D'Aversa che sta trovando sempre più certezze.

Ma cosa succede adesso all'Inter? La partita contro il Parma potrebbe essere comunque decisiva: in caso di vittoria sarebbe mancato solo un punto, ma adesso con 3 punti i nerazzurri sono certi di vincere il titolo indipendentemente dai risultati di Napoli e Milan. Dovranno necessariamente vincere la prossima per essere incoronati già Campioni d'Italia.

Thuram festeggia per il gol del momentaneo 1–0

Thuram segna il vantaggio

All'inizio della partita l'Inter deve fare i conti con le folate offensive del Torino, ma pian piano prende il sopravvento e comincia a dettare il suo gioco: al 23′ i nerazzurri passano in vantaggio con Thuram che segna su un assist prezioso di Dimarco, l'ennesimo di questa stagione particolarmente proficua, che alla fine viene celebrato con un esultanza che ricorda quella di Ronaldo. La squadra di Chivu è in pieno controllo della gara, anche se non dà mai la sensazione di poter raddoppiare prima dell'intervallo.

Secondo tempo infuocato

Alla tranquillità del primo tempo si sovrappone una ripresa intensa, piena di colpi di scena. L'Inter raddoppia quasi subito con un colpo di testa chirurgico di Bisseck, favorito da un calcio d'angolo battuto da Dimarco, ma a meno di 20 minuti dalla fine in campo succede di tutto. Il Torino si riaccende e accorcia le distanze con lo scavetto di Simeone, che sfrutta un buco nella difesa nerazzurra, poi poco dopo la partita cambia: i granata si lamentano per un tocco di mano di Carlos Augusto, Mariani va al VAR e gli concede un calcio di rigore.

Simeone segna il gol che riapre la partita

Dal dischetto va Vlasic che non sbaglia e porta la partita sul 2-2, un risultato che dà vita a un finale da brividi e piuttosto nervoso per entrambe le squadre. Il Torino stringe i denti e riesce a portarsi a casa un punto importante che rovina i piani dell'Inter: ora la squadra di Chivu dovrà necessariamente vincere contro il Parma per portarsi a casa lo Scudetto già nella prossima partita, davanti al pubblico di San Siro.