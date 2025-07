video suggerito

Verstappen vicinissimo alla Mercedes, Max verso l'addio alla Red Bull: F1 verso una mezza rivoluzione La Mercedes nel 2026 dovrebbe avere al volante Max Verstappen. Il pilota campione del mondo di F1 sta trattando con Toto Wolff e dovrebbe lasciare la Red Bull, che lo ha ingaggiato quando era un ragazzino.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen a fine stagione potrebbe lasciare la Red Bull. Il pilota olandese, quattro volte campione del mondo, secondo quanto riportato da Sky, ha iniziato a trattare in modo concreto con la Mercedes, che da oltre un anno sta corteggiando SuperMax – che ha capito di dover cambiare aria se vuole continuare a essere competitivo. Verstappen nel 2026 molto probabilmente guiderà èer la Mercedes, e ciò significa pure che uno tra Russell e Antonelli dovrà andare via. L'indiziato all'addio è l'inglese.

La Mercedes a un passo dal sì di Verstappen

Una bomba di mercato, si sarebbe detto una volta. Perché, anche se il corteggiamento di Toto Wolff a Max Verstappen dura da un anno e mezzo, cioè da quando Hamilton è passato alla Ferrari, la notizia data da Sky, nella tarda serata di martedì 1 luglio, è comunque clamorosa. Perché se è vero che SuperMax è scontento della Red Bull, destinata a un ulteriore calo nella prossima stagione perché ha perso la power-unit Honda, pareva che la Mercedes dovesse mantenere il suo tandem di piloti anche nella prossima stagione. Kimi Antonelli, che di anni ne ha 18, rimarrà, e sarà George Russell, strano ma vero, a essere messo alla porta.

Trattative avanzate tra Max e la Mercedes

Verstappen da tempo ha manifestato l'idea di andare via dalla Red Bull. Da tempo si parla di una famosa clausola che stabilisce che se alla pausa estiva Max non è tra i primi tre può liberarsi in automatico. L'olandese è terzo, ma con un vantaggio minimo su Russell. Ma al di là di questa clausola, che può non concretizzarsi, Verstappen starebbe trattando con la Mercedes, e secondo Sky, le trattative sarebbero in fase avanzata.

Il mercato della F1 si aprirebbe e avrebbe un effetto domino

Ovviamente tre piloti non possono esserci, tre piloti di livello. Kimi Antonelli non si tocca, George Russell invece sì. Nonostante l'inglese è un pilota di prima fascia, ma non ha ancora rinnovato con la Mercedes, il contratto che scade a dicembre, e a questo punto il contratto non lo rinnoverà. Russell diverrebbe un uomo mercato vero, perché la Red Bull potrebbe ingaggiarlo al posto di Verstappen, ma occhio all'Aston Martin, che sarà assai competitiva con Newey e ora ha in tandem Alonso (quasi 44enne) e Stroll. Insomma, da adesso in poi tutto può succedere.