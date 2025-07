Verstappen magistrale, è sua la pole a Silverstone: la Ferrari ci credeva, ma sarà solo in 3ª fila

video suggerito

Alla fine è Max Verstappen a prendersi la pole position nel GP Gran Bretagna. Il pilota olandese è stato straordinario e ha beffato le McLaren, seconda con Piastri e terza con Norris. Quarto Russell che ha preceduto Hamilton e Leclerc, che ci hanno creduto fino all'ultimo, ma che devono accontentarsi della terza fila.

Q1: si comincia con il cielo nuvoloso, la Ferrari la pioggia non la vuole, così come la McLaren. I big fanno subito un bel tempo. Piastri è il più veloce, con i primi c'è anche Alonso. Quando mancano 6 minuti e 49 secondi viene esposta la bandiera rossa a causa di Franco Colapinto. L'argentino sbaglia, colpisce il muro, riparte, ma poco dopo stoppa la vettura in pista. Il suo futuro con l'Alpine è in discussione. Le sue Qualifiche finiscono.

Quando si riparte la pista si migliora. Bearman e Albon stupiscono. Verstappen è il più veloce, Leclerc si salva. Hamilton rischia, perché finisce la benzina e non può piazzare un ultimo tentativo: è quindicesimo, l'ultimo a salvarsi. Fuori Lawson, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg e Colapinto.

Q2: tutti in pista, pure per il rischio pioggia. Verstappen vola, Piastri fa il suo stesso tempo. Norris meglio di entrambi. Il primo tentativo della Ferrari è disastroso, Hamilton davanti a Leclerc, ma entrambi fuori dalla top ten.

Hamilton e Leclerc scendono in pista come due leoni e fanno due tempi eccezionali. Lewis è il più veloce, Charles lo segue. Al sicuro le McLaren e Verstappen, oltre alle Mercedes, che passano sul filo, insieme a Gasly. Sono fuori: Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon e Ocon

Q3: scendono in pista tutti assieme. Piastri è il primo a scendere sotto il muro dell'1.25. Giro straordinario. Norris lo segue, in mezzo al loro si mette Lewis Hamilton che è secondo dopo il primo tentativo. Verstappen quarto davanti a Leclerc. Il secondo tentativo è da cuore e batticuore, Hamilton ci crede, Leclerc pure, ci pensano, ma alla fine sono in terza fila. Perfetto è Verstappen che si prende la pole position davanti alle McLaren.

Griglia di Partenza del GP Silverstone

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Carlos Sainz (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes) *

6ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Yuki Tsunoda (Red Bull)

7ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas)

8ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas) *

10ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Franco Colapinto (Alpine)