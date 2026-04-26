Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Torino-Inter per la 34a giornata di Serie A. Chivu sceglie Thuram e Esposito in attacco, ancora Carlos Augusto in difesa. D'Aversa si affida al 3-4-1-2 con Vlasic a supporto di Simeone e Adams. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Chi è Maurizio Mariani, l'arbitro di Torino-Inter
L'arbitro designato per la partita dello Stadio Olimpico Grande Torino è l'internazionale Maurizio Mariani, assistito da Bindoni e Tegoni con Crezzini quarto uomo, Mazzoleni e Paganessi al Var.
I precedenti tra Torino e Inter
Torino e Inter si sono affrontate 194 volte tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 84 successi contro i 55 dei granata, mentre i pareggi sono 55. Negli ultimi anni il divario si è accentuato, con l’Inter capace di vincere entrambe le sfide dello scorso campionato; l’ultimo successo del Torino risale al 27 gennaio 2019, mentre l’ultimo pareggio è del 2022.
Anche le statistiche più recenti confermano questa tendenza: l’Inter è imbattuta da 13 gare di campionato contro il Torino, con 12 vittorie e un solo pareggio, e arriva da sette successi consecutivi, con un totale di 12 gol segnati e appena 2 subiti. Nell’ultimo incrocio, all’andata di questa stagione, i nerazzurri si sono imposti con un netto 5-0.
Come arriva l'Inter alla partita di Torino
L’Inter arriva da tre vittorie di fila in campionato e manca sempre meno alla vittoria dello Scudetto. La vittoria del Napoli ha posticipato l'eventuale festa al prossimo turno ma il periodo è decisamente brillante: anche in Coppa Italia è arrivata una rimonta entusiasmante contro il Como, da 0-2 a 3-2, con Hakan Çalhanoğlu grande protagonista.
Come arriva il Torino alla partita di oggi
Il Torino si trova attualmente al dodicesimo posto e può considerarsi praticamente al sicuro, al termine di una stagione piuttosto altalenante. La squadra guidata da D’Aversa è però in un buon momento, con tre risultati utili consecutivi: vittorie contro Pisa e Verona e un pareggio nell’ultimo turno con la Cremonese.
Allargando lo sguardo alle ultime cinque giornate, i granata hanno ottenuto tre successi, un pareggio e una sola sconfitta.
Dove vedere Torino-Inter di Serie A in TV e streaming
La sfida tra Torino e Inter viene trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Il match viene trasmesso anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).
Torino-Inter è disponibile anche in diretta streaming su DAZN mediante l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi al sito della piattaforma da pc. Per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go (app), l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky (app e browser).
La telecronaca di Torino-Inter è affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Fabio Bazzani su Dazn, su Sky telecronaca di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.