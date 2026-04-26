Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

Torino e Inter si sono affrontate 194 volte tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 84 successi contro i 55 dei granata, mentre i pareggi sono 55. Negli ultimi anni il divario si è accentuato, con l’Inter capace di vincere entrambe le sfide dello scorso campionato; l’ultimo successo del Torino risale al 27 gennaio 2019, mentre l’ultimo pareggio è del 2022.

Anche le statistiche più recenti confermano questa tendenza: l’Inter è imbattuta da 13 gare di campionato contro il Torino, con 12 vittorie e un solo pareggio, e arriva da sette successi consecutivi, con un totale di 12 gol segnati e appena 2 subiti. Nell’ultimo incrocio, all’andata di questa stagione, i nerazzurri si sono imposti con un netto 5-0.