Antonelli ci ha preso gusto, Kimi in pole pure al GP Giappone: Leclerc in seconda fila a Suzuka

Seconda pole position consecutiva per Kimi Antonelli. Mercedes che si prende tutta la prima fila con Russell secondo. Antonelli mette tutti in riga ed emula i miti della Formula 1. Terza posizione per un ottimo e sorprendente Oscar Piastri. Quarto Leclerc che riesce a sopravanzare Norris. Sesto posto invece per Lewis Hamilton.

Q1: le emozioni sono solo per chi lotta per non uscire. Perché il divario a Suzuka è notevolissimo. Antonelli si piazza al comando davanti a Leclerc, molto in palla. Leclerc fa un altro giro e si mette al comando, con Hamilton terzo. In mezzo alle Ferrari c'è Kimi. Russell chiude secondo, Piastri quarto. Albon, Bearman, Perez, Bottas, Alonso e Stroll sono fuori. L'ultima fila è tutta dell'Aston Martin. Eliminate pure le Cadillac, sorprendente l'esclusione di Bearman.

Q2: si capisce che la Ferrari c'è soprattutto con Leclerc. Il monegasco dopo il primo tentativo è a 11 millesimi da Antonelli. Mentre Hamilton è quarto a un millesimo da Russell. Hadjar davanti a Verstappen. Leclerc fa un tempone e torna davanti, Hamilton invece si migliora ma è solo sesto, rimanendo in bilico. Gli ultimi minuti sono intensi. Verstappen viene messo fuori da Lindblad, Max è undicesimo. Antonelli fa la differenza e mette tutto in chiaro riprendendosi la leadership, Hamilton quarto. Fuori anche Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto e Sainz.

Q3: nel momento decisivo la Mercedes accelera. Kimi Antonelli fa un tempone rifilando quasi tre decimi a Russell. Dopo il primo tentativo ci sono le due McLaren in seconda fila davanti a Leclerc e Hamilton. Nel secondo tentativo l'unico dei big a migliorarsi è Leclerc, che riesce a superare Norris, così è in seconda fila, l'obiettivo minimo.

Griglia di partenza del GP Giappone

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)

4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull)

5ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

6ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Esteban Ocon (Haas)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)

8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams)

9ª fila: Alexander Albon (Williams), Ollie Bearman (Haas)

10ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)

11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)