video suggerito

Max Verstappen non smentisce il passaggio alla Mercedes: “Niente anno sabbatico, in F1 nel 2026” Max Verstappen ha ricevuto un’offerta dalla Mercedes per il 2026 e la sta prendendo in considerazione. Da Silverstone il pilota olandese non ha voluto parlare di mercato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel weekend si corre il Gran Premio di Gran Bretagna. Alla vigilia a Silverstone sono stati celebrati, dai tifosi, i piloti di casa, su tutti Hamilton, ma si è parlato soprattutto della trattativa tra Max Verstappen e la Mercedes, che vuole accaparrarselo dal 2026. Russell, che dovrebbe perdere il sedile, ha parlato dicendo che lui rimarrà dov'è. L'olandese non ha detto nulla, ma nel non detto c'è tanto. Perché il campione del mondo non ha smentito nulla.

"Voglio esplorare il mondo del motorsport"

Con calma olimpica SuperMax ha parlato con i media, ha risposto a tutti ribadendo un paio di concetti. Il primo è che nel 2026 lui sarà sulla griglia: "L'anno sabbatico? Assolutamente no. Io sarò in F1 e cercherò di combinarla in futuro con qualsiasi tipo di gara possibile, quelle almeno per le quali posso prepararmi. Perché voglio continuare a esplorare il mondo del motorsport al di fuori del circus. Ho fatto dei test, ma voglio fare anche delle gare". Al Nurburgring ha già stabilito un record, sotto falso nome.

Red Bull o Mercedes nel 2026

Poi, però, ha dovuto rispondere alle domande sul 2026. Sarà pilota Mercedes o rimarrà alla Red Bull? Ermetico Verstappen, che però non ha smentito le voci né ha dichiarato che rimarrà esattamente dov'è, cioè alla Red Bull: "Non ho nulla da dire. Da parte mia non è cambiato nulla. Clausola d’uscita dal contratto? Non parlo del mio contratto, al momento non c’è alcuna decisione. Per me non si tratta del 2026 o di altro. Mi concentro solo su ciò che verrà e sul mio lavoro con la squadra. Poi, naturalmente, molte persone fanno delle ipotesi, ma non sono io. Non credo che nessuno possa affermare con assoluta certezza che si sentirà completamente a proprio agio l’anno prossimo. Ci sono comunque tante incognite per il prossimo anno. L’unica cosa che posso fare è guidare il più veloce possibile con quello che ho".