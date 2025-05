video suggerito

Perché la F1 chiama Max Verstappen col nome “Franz Hermann” nel GP Imola: non è un errore Max Verstappen per la Formula 1 a Imola, nella prima sessione di libere, è diventato Franz Hermann. Non è un errore né una svista. Perché l’olandese ha usato quel nome quando ha corso in gran segreto al Nurburgring. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Chi ha seguito la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Imola è sobbalzato quando ha visto che la grafica, tanto in TV quanto sui canali social ufficiali, ha messo al settimo posto tale Franz Hermann, nome che ha sostituito quello di Max Verstappen, che dopo la prima ora di prove si era classificato proprio settimo. In tanti sono trasecolati pensando a un errore madornale o a uno scherzo, e invece no. Perché la F1 ha volutamente scelto quel nome per SuperMax, e c'è un motivo.

Verstappen con la Ferrari al Nurburgring

Verstappen ama correre, ama il motorsport, non c'è solo la Formula 1 nella sua vita. Spesso ha corso gare online, lo ha fatto pure di notte, pure in weekend di gare vere del Mondiale. Nei giorni scorsi il quattro volte campione del mondo si è recato in gran segreto al Nurburgring dove ha guidato una Ferrari 296. Ovviamente ha stampato il giro record, e ha successivamente dichiarato di voler correre un giorno la 24 Ore del Nurburgring, non quest'anno perché il calendario non collima con quello del pilota (il 22 giugno c'è il Gp di Barcellona).

Max era diventato Franz Hermann

Avrà tempo per farla quella gara, ma intanto quando ha corso con la Ferrari al Nurburgring lo ha fatto sotto falso nome, e ha scelto quello di Franz Hermann, come ha dichiarato ad Imola nel giovedì: "Mi è stato chiesto un nome falso, altrimenti la gente sarebbe stata in pista già dalle 8. Mi sono divertito, ho preso confidenza con la pista, le condizioni erano belle e soleggiate. Il nome che ho scelto volevo fosse il più tedesco possibile". E in effetti è così.

Lo scherzo della Formula 1 e l'ironia della Haas

La Formula 1, che nella gestione attuale è sempre sul pezzo, pure, a livello social e ha così inserito il nome di Franz Hermann al posto di quello di Max Verstappen. Mistero svelato. Anche la Haas, in giornata, si era divertita postando un video di Ollie Bearman con Verstappen, e aveva sostituito il celeberrimo nome con quello tedesco.