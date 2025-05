F1 2025, oggi il GP Imola: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

La mappa del circuito di Imola su cui oggi vanno in scena le prove libere 1 e 2 del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2025

Ad ospitare il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna della Formula 1 2025 che si apre oggi con le prove libere sarà lo storico Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Si tratta di un circuito molto tecnico con 19 curve, un brevissimo rettilineo d'arrivo (358 metri) e staccate veramente impegnative tant'è che lo stesso Enzo Ferrari l'aveva ribattezzato come "piccolo Nurburgring".

Secondo i tecnici Brembo, fornitore ufficiale di impianti frenanti della F1, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rientra nella categoria dei tracciati mediamente impegnativi per i freni. Pur avendo 19 curve, i freni infatti sono usati solo in 9 e solo in un caso per più di 2 secondi. Anche gli spazi di frenata non presentano valori oltre i 100 metri se non in un solo caso. Delle 9 frenate al giro del GP dell’Emilia Romagna la più dura per l’impianto frenante è quella alla Rivazza, la curva 17: le monoposto vi arrivano a 292 km/h e scendono a 122 km/h in soli 105 metri.

A vincere lo scorso anno su questo circuito era stato Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva preceduto la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. Il giro più veloce in gara sul circuito di Imola però appartiene ancora a Lewis Hamilton che con la sua Mercedes nel 2020 nella sua migliore tornata fermò il cronometro sull'1:15.484.