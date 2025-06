video suggerito

Ferrari sul podio con Leclerc in Austria, McLaren domina in casa della Red Bull: Verstappen centrato da Antonelli Doppietta McLaren nel GP d'Austria della Formula 1 2025: Norris davanti a Piastri. Ferrari sul podio con Charles Leclerc: 4° Lewis Hamilton. Verstappen centrato al via da Antonelli. Lawson e Bortoleto i protagonisti che non ti aspetti al Red Bull Ring.

A cura di Michele Mazzeo

Doppietta McLaren nel GP d'Austria della Formula 1 2025 con Lando Norris che ha preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra e attuale leader del Mondiale Oscar Piastri che, dopo aver preso la posizione al via su Leclerc, ha provato inizialmente ad impensierirlo senza successo. Un'ulteriore prova di forza della scuderia britannica andata in scena proprio sulla pista di casa della rivale Red Bull che invece ha vissuto una delle giornate più nere della sua storia recente.

Dopo la deludente qualifica gli austriaci vedono terminare immediatamente la gara del campione del mondo in carica Max Verstappen centrato in pieno in Curva 1 dalla Mercedes di Kimi Antonelli subito dopo la partenza, mentre Tsunoda scattato dalle retrovie è stato protagonista di una gara anonima in fondo al gruppo.

A brillare in terra austriaca è anche la Ferrari che torna sul podio grazie ad una solida prova di Charles Leclerc che nella seconda parte di gara ha tenuto il passo delle McLaren e tenuto a distanza il compagno di squadra Lewis Hamilton che, fatta eccezione per il duello iniziale con George Russell, ha veleggiato sempre in quarta posizione confermando che la scuderia di Maranello, dopo gli ultimi aggiornamenti introdotti sulla SF-25, sembra essere tornata la seconda forza in griglia.

Non brilla invece la Mercedes che, dopo il disastro al via di Antonelli, ha chiuso la gara con il quinto posto di George Russell lontanissimo però dalle Ferrari (oltre 30 secondi il distacco da Hamilton alla bandiera a scacchi). Grandissima prova al Red Bull Ring invece per Liam Lawson che si prende una grandissima rivincita su quella Red Bull che lo aveva retrocesso in Racing Bulls dopo solo due gare: il neozelandese, che già al sabato si era tolto la soddisfazione di battere (seppur per eventi fortunosi) Max Verstappen, chiude la gara al sesto posto e guadagnandosi il titolo di pilota del giorno in condivisione con Gabriel Bortoleto che chiude ottavo (alle spalle anche di un Alonso che si è difeso da maestro nel finale sfruttando anche il doppiaggio da parte delle due McLaren) e conquista i suoi primi punti in Formula 1 con la Sauber.