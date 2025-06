video suggerito

Antonelli butta fuori Verstappen, Max esplode: “Idioti”. Poi quando vede che è Kimi cambia faccia Kimi Antonelli ha commesso un grave errore all’inizio del Gran Premio d’Austria, centrando in pieno la Red Bull di Max Verstappen e buttandolo fuori corsa. Il pluricampione del mondo prima è esploso in radio, poi si è calmato immediatamente quando gli è venuto incontro un abbacchiato Antonelli per scusarsi con lui. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

283 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizio di Gran Premio d'Austria orribile per Max Verstappen, che poco dopo il via è stato sbattuto fuori da Kimi Antonelli, che ha centrato in pieno la sua Red Bull in curva. Un errore chiaro da parte del giovanissimo pilota Mercedes, finito anche lui fuori corsa. Antonelli ha subito ammesso via radio col proprio box che era tutta colpa sua: "Ho bloccato il freno posteriore". Ben più bollente il team radio del quattro volte campione del mondo di Formula 1: "Sono fuori. Sono stato colpito come un pazzo. Fottuti idioti!". In quel momento peraltro Verstappen non aveva ancora ben chiaro chi lo avesse preso in pieno. Una volta sceso dalla macchina e visto che veniva verso di lui un abbacchiato Antonelli, il pilota olandese si è tolto il casco, ha ascoltato l'assunzione di colpa del ragazzo italiano e l'ha accettata molto pacatamente, con buona pace di chi si aspettava una sfuriata di Max.

Kimi Antonelli butta fuori Max Verstappen all'inizio del GP d'Austria

È una bella botta per Verstappen in ottica Mondiale, visto che le due McLaren di Norris e Piastri hanno preso subito il largo sul circuito di Spielberg. Il GP del campione di Hasselt è durato poche centinaia di metri: in Curva 3 Antonelli è andato lunghissimo all'interno, non frenando e riuscendo (fortunatamente) nella non facile impresa di mandarne fuori solo uno, oltre a se stesso. Il bloccaggio totale dei freni posteriori di Kimi non ha dato scampo a Max, preso in pieno e impossibilitato a proseguire dopo che la sua Red Bull si è girata su se stessa. "Mi dispiace, ho bloccato il posteriore, scusate", ha detto il 18enne bolognese al box Mercedes senza cercare alibi.

Verstappen si calma subito quando vede Antonelli venire da lui a chiedergli scusa

Verstappen ha capito subito che la sua corsa era finita lì e si è sfogato come d'abitudine in radio, con toni né pacati né oxfordiani, peraltro avendo stavolta la ragione chiaramente dalla sua parte. Quel "fottuti idioti" urlato al suo box sembrava preludere a un confronto molto animato col pilota responsabile di averlo buttato fuori e invece le telecamere poco dopo hanno mostrato un Max calmatosi a tempo di record. Il pluricampione del mondo non ha palesato alcun linguaggio del corpo aggressivo nei confronti di Antonelli, che gli si è subito avvicinato per scusarsi del suo errore.

Leggi anche John Cena filmato di nascosto dà una lezione di rispetto al tifoso che ha infranto una regola sacra

È stata una doccia fredda per Verstappen, che a questo punto – col devastante zero del Red Bull Ring – difficilmente potrà confermare il proprio titolo mondiale a vantaggio delle scatenate McLaren, ma anche per Antonelli, che era reduce dal fantastico podio nel GP del Canada di due settimane fa e deve fare i conti coi problemi di crescita del tutto fisiologici per un 18enne appena diplomatosi.