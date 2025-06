video suggerito

Kimi Antonelli si è diplomato, superata la maturità. L'annuncio sui social: "Promosso" Kimi Antonelli tra un Gran Premio e l'altro del Mondiale di Formula 1 ha ottenuto il diploma di maturità. Il pilota della Mercedes dopo aver effettuato gli scritti ha superato l'orale.

A cura di Alessio Morra

Tra una gara e l'altra Kimi Antonelli ha preso il diploma. Dopo il primo podio della carriera in Formula 1, il pilota della Mercedes è volato dal Canada a Casalecchio di Reno dove ha effettuato gli scritti. Ora ha superato anche l'orale e con il diploma in tasca nel prossimo weekend sarà in pista nel Gp d'Austria. Antonelli ha dato la notizia pubblicando una stories su Instagram.

Dopo il podio in Canada, la maturità per Antonelli

Un altro traguardo raggiunto. Il podio del Canada non lo dimenticherà mai. Perché la prima volta è sempre indimenticabile, il finale teso, tesissimo, e poi l'ovazione quando c'è stata la premiazione. Poi dopo la festa con il papà ha volato verso l'Italia, dove ha svolto le prove scritte della maturità: intervistato dopo la prova d'italiano ha parlato della sue notte prima degli esami e ha mostrato le emozioni classiche di un ragazzino di diciotto anni, poi la prova d'inglese.

Qualche giorno a casa prima dell'orale, svolto lunedì 23 giugno, giorno in cui AKA, cioè Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il diploma. Una stories su Instagram, con tanto di corona d'alloro, per annunciare il risultato raggiunto.

Kimi Antonelli ha preso il diploma, promosso dopo gli orali della maturità.

Nel weekend Kimi torna in pista per il GP Austria

E ora potrà dedicarsi solo al Mondiale di Formula 1, che arriverà e supererà il giro di boa della stagione in questa estate, che si prevede molto impegnativa con quattro gare tra giugno, luglio e agosto. Nel weekend si corre in Austria, circuito che spesso regala sorpresa, poi Silverstone prima di due settimane di stop che precedono le tradizionali gare estive e cioè quelle dell'Ungheria e il Belgio, prima delle meritate vacanze, nelle quali Kimi Antonelli avrà modo di rifiatare prima del gran finale di stagione e della sua prima volta a Monza. Ma intanto si è tolto un peso e si è regalato una soddisfazione.