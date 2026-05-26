Il video di Kimi Antonelli nel motorhome Mercedes spiega perché è già leader: non dimentica nessuno

Kimi Antonelli è stato ripreso mentre entra nel motorhome Mercedes durante il weekend del GP del Canada e saluta uno per uno tutti i membri del team. Un gesto che faceva già da rookie e che oggi, da leader del Mondiale di Formula 1, assume un significato diverso.

C'è un video, diventato virale dopo il weekend del GP del Canada della F1 2026, che racconta Kimi Antonelli meglio di molte analisi tecniche. Non mostra un sorpasso, una qualifica perfetta o un duello con George Russell. Mostra il pilota italiano mentre entra al mattino nel motorhome Mercedes e saluta uno per uno tutti i membri della squadra presenti.

Mercedes ci ha giocato sopra con ironia, contando i "morning" pronunciati dal 19enne bolognese al suo arrivo. Sono oltre trenta. Ma dietro quel dettaglio apparentemente leggero c'è qualcosa di molto più serio: il modo in cui Kimi sta costruendo la sua leadership dentro la scuderia che lo ha cresciuto e portato in Formula 1.

Antonelli saluta tutti nel motorhome Mercedes: il gesto che racconta la sua crescita

Nel filmato si vede Antonelli attraversare il motorhome senza tirare dritto, senza limitarsi a un saluto generico. Si ferma, stringe mani, dà il cinque, chiama per nome chi incontra. Meccanici, tecnici, persone dello staff, uomini e donne che lavorano dietro le quinte e che raramente finiscono al centro della scena.

È un'immagine semplice, ma proprio per questo efficace. Perché quella di Kimi non è una posa costruita per la telecamera. È un'abitudine. E soprattutto è un'abitudine che aveva già da rookie, quando entrare in Mercedes significava muoversi in un mondo che aveva sempre guardato da lontano. Allora poteva sembrare quasi riverenza: il ragazzo cresciuto nel vivaio che si ritrovava dentro la squadra dei suoi miti.

Oggi però il contesto è cambiato. Il pilota italiano è leader del Mondiale di F1, arriva da quattro vittorie consecutive (tre quando è stato girato il video) e ha ormai spostato il baricentro interno della Mercedes. Eppure continua a comportarsi nello stesso modo, anzi con una naturalezza ancora più evidente. Quel gesto, quindi, non è più solo rispetto. È leadership.

Da rookie a leader del Mondiale: cosa è cambiato per Kimi Antonelli

La crescita di Kimi Antonelli in Formula 1 non passa soltanto dai risultati. In pista il salto è già evidente: velocità, gestione della pressione, capacità di reggere il confronto diretto con Russell e di trasformarsi in riferimento tecnico e sportivo per Mercedes. Ma il video del motorhome mostra l'altra parte del percorso.

Il classe 2006 di Bologna non sta diventando leader comportandosi da superstar. Lo sta diventando restando riconoscibile a chi lavora con lui. È un dettaglio importante in una squadra abituata a figure fortissime, da Lewis Hamilton a Nico Rosberg, fino allo stesso Russell. In Mercedes il peso non si conquista solo con il cronometro: serve credibilità interna, serve rapporto con il gruppo, serve la sensazione che il pilota sappia quanto lavoro c'è dietro ogni giro veloce.

Ed è qui che Kimi sembra già molto più avanti della sua età. In macchina può essere aggressivo, anche duro. A Montreal il duello con Russell ha mostrato un Antonelli ormai disposto a giocarsi tutto, anche psicologicamente, contro il compagno di squadra. Fuori dalla macchina, però, resta quello che entra nel motorhome e saluta tutti uno per uno, che riconosce il valore di ogni singolo componente del team.

Il confronto con Russell e il nuovo peso di Antonelli in Mercedes

Il paragone con George Russell è inevitabile. Il britannico è più esperto, più politico, più abituato ai meccanismi interni di una grande squadra. Sa muoversi dentro Mercedes, sa usare le parole, sa gestire il confronto anche fuori dalla pista. Antonelli invece sta costruendo il proprio peso in modo diverso: meno filtrato, meno strategico, più diretto.

Proprio per questo il video è significativo. Perché racconta un ragazzo che sta diventando il centro sportivo della Mercedes senza rompere il rapporto con il resto della squadra. Prima quei saluti sembravano il gesto educato di un rookie. Ora sono il segnale di un leader che non ha smesso di sentirsi parte del gruppo nel momento in cui il gruppo ha iniziato a girare attorno a lui.

In una Formula 1 in cui la leadership spesso viene raccontata solo attraverso team radio duri, frasi pesanti e duelli interni, Antonelli sta mostrando un'altra forma di autorità. Più silenziosa, ma non per questo meno forte. E il video dei trentadue "morning" nel motorhome Mercedes spiega perché Kimi, pur essendo appena all'inizio del suo percorso, è già molto più di una promessa.