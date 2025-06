Kimi Antonelli dopo la maturità: “Domani inglese, mi viene facile. Ma per l’orale sono indietro” Il pilota di F1 ha sostenuto la prima prova scritta all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. “Ero teso ma è andata bene”. Che traccia ha scelto? “Il tema di attualità sulla parola rispetto”. Ieri ha ha trascorso la vigilia ascoltando Notte prima degli esami di Venditti assieme agli amici. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Kimi Antonelli ha scelto il tema di attualità sulla parola "rispetto" per sostenere la prima prova dell'esame di maturità 2025. Il pilota di F1 esce dall'Istituto di Casalecchio di Reno col volto provato ("ero abbastanza teso") ma con molta pazienza soddisfa la curiosità dei giornalisti che gli chiedono com'è andata, come ha trascorso la vigilia ("ho ascoltato Notte prima degli esami di Venditti ed esultato per la vittoria della Virtus"), quanto si sente veramente preparato anche per l'orale, qual è la materia preferita fino a concedere una battuta anche sulla matematica che proprio non è il suo forte a differenza dell'inglese che "mi viene facile" perché è come una seconda lingua (e usa quotidianamente per dialogare all'interno della Scuderia).

Ragionare coi numeri invece no, è un'altra cosa ma "ho fatto da solo, non ho chiesto ai miei ingegneri di darmi una mano perché erano impegnati giustamente in altro…", dice il driver della Mercedes che deve dividersi ancora per un po' tra il fruscio delle pagine dei libri e il rombo del motore. "Spero che sia tutto finito prima del prossimo Gran Premio in Austria, così mi posso concentrare solo sulle gare", è l'auspicio che si lascia sfuggire mentre firma autografi.

Antonelli dopo lo scritto: "Più teso per l'esame per che per una gara di F1"

Antonelli indossa una maglietta nera a girocollo e a maniche corte, un pantalone grigio. Ha lo zaino in spalla, passa una mano tra i capelli arruffati e risponde alle domande dei reporter con assoluta serenità. Al mattino ha preferito evitare la ribalta della cronaca, accedendo al plesso scolastico da un'entrata secondaria. Qualche ora dopo varca l'uscio e trova esattamente quel che immaginava: i cronisti sono tutti lì ad attendere che metta il naso fuori dalla porta.

Il primo giorno è passato, poi ci saranno la prova d'inglese e gli orali. Come se l'è cavata? "Ho cercato di fare del mio meglio e penso sia andata bene. Ho fatto il massimo anche perché non ho avuto molto tempo a disposizione studiare come si deve. Ammetto che ero più emozionato per l'esame che per una gara di Formula 1".

Quale traccia ha scelto: "Il tema di attualità sulla parola rispetto"

Con quale delle tracce d'italiano s'è cimentato? "Quella di tipologia B collegata al tema di attualità, sulla parola rispetto", con riferimento all'articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire, nel quale si sottolinea come Treccani e Ministero dell'Istruzione e del Merito abbiano individuato quel termine come vocabolo dell'anno. Quanto alla notte prima degli esami ha raccontato di non essere stato solo: "Io e i miei amici abbiamo ascoltato Venditti. E festeggiato la vittoria e lo scudetto della Virtus".

L'attesa per l'orale: "È dura perché sono u po' indietro nel programma"

Da bravo e diligente studente lavoratore "non ha mai perso di vista la scuola e il traguardo della maturità nonostante gli impegni sportivi", ha spiegato la professoressa, Alessandra Regina, coordinatrice della classe quinta G. Lo ha confermato nei giorni scorsi anche la madre del pilota, parlando dei sacrifici fatti e dell'importanza di portare a termine questo percorso di studi. E per riuscirci nel migliore dei modi ha evitato di fare bisboccia dopo il terzo posto e il podio nel Gran Premio in Canada. "Ci sarà tempo per quando sarà finito tutto… festeggerò ogni cosa".

A proposito, conclusi gli scritti, come si presenterà Antonelli per l'interrogazione frontale? "Per l'orale sto cercando di studiare il più possibile anche se sono un po' indietro nel programma ma ringrazio tutti i docenti per la disponibilità che hanno avuto nei miei confronti. Sto provando a realizzare quanti più collegamenti è possibile anche se è difficile fare tutto". Semaforo verde, Kimi.