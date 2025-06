Kimi Antonelli torna a scuola per la Maturità, la prof: “Una volta mi ha detto una cosa bellissima” La professoressa di Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota di Formula 1 che oggi sostiene l’esame di Maturità insieme ai compagni di classe a Casalecchio di Reno: “Si merita di fare la maturità e di passare a pieni voti” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

"Ha sempre avuto molti impegni sportivi ma non hai mai perso di vista la scuola e mai ha perso di vista il suo traguardo, quello di fare la Maturità". A parlare è la professoressa Alessandra Regina, coordinatrice della classe quinta G dell'istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, dove Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo campione di Formula 1 oggi sta sostenendo la prima prova scritta dell'Esame di Stato 2025.

Dopo aver corso nel Gran Premio del Canada, il pilota della Mercedes è tornato nella cittadina in provincia di Bologna per sostenere insieme ai compagni di classe della sezione di Relazioni internazionali e marketing (Rim), la temuta Maturità. Poco prima delle 08:30 Antonelli è entrato a scuola da un'entrata secondaria per non essere disturbato da flash e telecamere di giornalisti e curiosi, ma docenti e compagni dicono si sia preparato con grande attenzione.

"È un ragazzo molto umile e i suoi compagni lo sostengono", ha continuato la docente, aggiungendo che "quando era in viaggio per i Gran Premi mi chiamava o mi scriveva per chiedere delle interrogazioni oppure arriva direttamente dall'aeroporto e veniva in classe per farsi rispiegare le cose e poi faceva le verifiche. Si merita di fare la maturità e di passare a pieni voti".

"Una volta mi ha detto una cosa bellissima – ha raccontato ancora la professoressa -: Sono felice di tornare a scuola e sono felice di tornare a scuola per i miei compagni di classe. Tra lui e gli altri ragazzi c'è un rapporto stupendo con loro e loro sono bravissimi perché lo supportano. Il suo sogno? Diventare campione di Formula 1 ed è riuscito ad arrivare sul podio, quindi siamo orgogliosissimi".