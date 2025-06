Maturità 2025, le tracce della prima prova in diretta: Pasolini, Borsellino e Tomasi di Lampedusa al tema di italiano

L'attesa è finita: oggi, mercoledì 18 giugno, per 524.415 studenti – 511.349 candidati interni e 13.066 esterni – partiranno gli esami di Maturità 2025 con la prima prova scritta, il temuto tema d'italiano. Dopo giorni di attesa e toto-tracce, alle 08.30 verranno aperti i plichi telematici con le sette tracce scelte dal MIM, uguali per tutti gli indirizzi di studio e divise tra 3 tipologie: l'analisi del testo (tipologia A), il testo argomentativo (tipologia B) e il tema d'attualità (tipologia C). Vale un massimo di 20 punti per il voto finale, come la seconda prova scritta d'indirizzo (in programma domani, giovedì 19 giugno) e i colloqui orali, che dovrebbero cominciare da lunedì prossimo.

Si ricordi che tre sono le principali novità della maturità 2025: per essere ammessi all'esame bisogna aver completato le ore minime di Ptco (ex Alternanza scuola lavoro) previste dal proprio indirizzo: 90 ore per i liceali, 150 per chi frequenta un istituto tecnico, 210 per i professionali. La seconda novità riguarda il voto in condotta: gli studenti che si fermano al 6 dovranno presentare, durante il colloquio orale, un elaborato aggiuntivo su temi legati alla Cittadinanza attiva e solidale. Infine, da quest'anno confluiranno nel Curriculum dello Studente anche i risultati conseguiti dall'allievo nelle prove Invalsi che tra l'altro sono abilitate a certificare (gratuitamente) i livelli delle competenze linguistiche acquisite in lettura e ascolto della lingua inglese.