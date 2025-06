video suggerito

I temi di tipologia A alla Maturità 2025, Pasolini e Tomasi di Lampedusa nelle tracce dell'analisi del testo La Maturità 2025 è ufficialmente iniziata oggi con la prima prova scritta: Pier Paolo Pasolini con una poesia "Appendice 1" a «Dal Diario» in Tutte le Poesie e Giuseppe Tomasi di Lampedusa con un brano del Gattopardo sono gli autori di quest'anno per l'analisi del testo.

A cura di Ida Artiaco

Sono Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa i due autori scelti dal MIM per l'analisi del testo della prima prova della Maturità 2025. Alle 8:30 di oggi, mercoledì 18 giugno, sono iniziati gli esami di Stato con la prima prova, lo scritto d’italiano, che quest’anno vale fino a un massimo di 20 punti. Tra le 7 tracce previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito gli studenti hanno potuto scegliere anche l’analisi del testo, la tipologia A, che prevede l'analisi di un testo a scelta tra uno in prosa e una poesia.

Lo scopo della tipologia di traccia A è quello di valutare la conoscenza della lingua italiana, esaminare la preparazione letteraria degli studenti e valutarne la capacità di comprensione e analisi di un testo. La modalità di svolgimento dell’analisi del testo si divide in due parti: la prima è quella in cui lo studente si dedica all’analisi e alla comprensione del testo scelto e la seconda è quella in cui deve occuparsi di commento, parafrasi e domande di concetto che potranno riguardare l’autore uscito e il contesto storico-politico. Gli studenti possono avvalersi del solo aiuto del vocabolario di italiano.

Pier Paolo Pasolini con "Appendice 1" dal Diario per l'analisi del testo

L’opera di Pasolini, che esce per la prima volta alla Maturità, proposta per l’analisi del testo è una sua poesia tratta dall’opera “Dal diario”, pubblicata nel 1954. Il titolo, “Appendice 1”, poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell’itinerario letterario che l’autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza.

Tomasi di Lampedusa e il suo Gattopardo alla Maturità 2025

L’opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l’analisi del testo è “Il Gattopardo”, il famosissimo romanzo che narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento. Si tratta – nello specifico – del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Gli autori nelle tracce dell'analisi del testo gli scorsi anni

Lo scorso anno come autori dell'analisi del testo sono usciti Giuseppe Ungaretti con il suo Il pellegrinaggio, che fa parte della raccolta l'Allegria, per la poesia, e Luigi Pirandello con un testo tratto da "I quaderni di Serafino Gubbio" per il testo di prosa. Nel 2023 sono stati scelti Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna" per la poesia e Alberto Moravia con un testo tratto da "Gli Indifferenti" per la prosa.

Andando ancora a ritroso nel tempo, nel 2022 le due tracce dell’analisi del testo sono state la poesia “La via ferrata” di Giovanni Pascoli e per la prosa “Nedda. Bozzetto siciliano” di Giovanni Verga. Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia sono stati invece gli autori usciti all’analisi del testo nel 2019, l’ultimo anno in cui l’esame di stato si è svolto in presenza prima della pandemia da Covid, con la poesia “Risvegli”, tratta da “Il porto sepolto”, e un brano di prosa tratto dal romanzo “Il giorno della civetta”.