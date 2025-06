video suggerito

Di cosa parla la poesia di Pier Paolo Pasolini alla Maturità 2025 tratta dall'Appendice I de "I Diari" L'analisi del testo della poesia di Pier Paolo Pasolini tratto dalla sua raccolta e in particolare dall'Appendice I Dal diario (1943-1945) scelto dal Ministero come traccia per la prima prova dell'esame di maturità 2025 al tema d'italiano.

A cura di Francesco Raiola

Tra le tracce della prima prova dell'esame di Maturità 2025 (la Tipologia A) è uscito un testo di Pier Paolo Pasolini tratto dalla raccolta delle sue poesie pubblicate per i Meridiani Mondadori e curato da Walter Siti. La traccia fa parte dell'Appendice I "Dal diario (1943-1945) ed è priva di titolo "come sovente si riscontra nella vasta produzione di Pier Paolo Pasolini" come si legge anche nella traccia da cui gli studenti dovranno presente sinteticamente il contenuto e individuare le figure retoriche, la funzione della Luna nella poetica del poeta e il significato che si può attribuire al canto dei grilli.

Il testo tratto da Appendice I Dal diario (1943-1945)

Il testo presentato dal Ministero dell'Istruzione è tratto dall'Appendice I Dal diario (1943-1945) che fa parte della raccolta Tutte le poesie di Pier Paolo Pasolini, uno degli intellettuali contemporanei italiani più influenti, autore di romanzi, saggi, articoli di giornali e di poesie. Questo è il testo proposto:

Mi ritrovo in questa stanza

col volto di ragazzo, e adolescente,

e ora uomo. Ma intorno a me non muta

il silenzio e il biancore sopra i muri

e l'acque; annotta da millenni

un medesimo mondo. Ma è mutato

il cuore; e dopo poche notti è stinta

tutta quella luce che dal cielo

riarde la campagna, e mille lune

non son bastate a illudermi di un tempo

che veramente fosse mio. Un breve arco

segna in cielo la luna. Volgo il capo

e la vedo discesa, e ferma, come

inesistente nella stanca luce.

E cosi la rispecchia la campagna

scura e serena. Credo tutto esausto

di quel perfetto inganno: ed ecco pare

farsi nuova la luna, e – all'improvviso –

cantare quieti i grilli il canto antico.

Pasolini e la poesia

Nell'introduzione al Meridiano su Pasolini Fernando Bandini scrive che "Un discorso critico che si ponga di fronte alla totalità dell'opera poetica di Pasolini deve fare i conti con la eterogeneità delle esperienze che la contraddistinguono nel corso degli anni. L'unica cosa che permane identica a se stessa è il modo con cui, nella teoria e nella pratica, Pasolini pensa alla scrittura poetica come scrittura privilegiata, luogo dell'assoluto, dove ogni asserzione diventa verità e il privato può presentarsi come un universale". E a questa tensione verso la peosia tende anche ilmresto dell'opera dell'artista friuliano, compreso il Cinema.

Bandini continua raccontando l'importanza della poesia nell'opera pasoliniana: "Pasolini è un poeta che cerca la propria forma al di là (al di sopra?) dello stile, mimando ogni volta una nuova figura di sé attraverso una pronuncia sacrale, "sciamanica" dei testi (è Zanzotto a par lare di un Pasolini-sciamano). Ed è a sua volta illegittimo trattare l'opera poetica di Pasolini come un fatto autonomo e concluso in se stesso. I generi diversi che Pasolini affronta simultaneamente (romanzo, teatro, cinema, la stessa attività saggistica) costituiscono un unicum agglutinato e compatto. Fermare l'attenzione sull'opera in versi è in qualche maniera tagliere in gran parte l'orizzonte vasto e inquieto in cui essa va collocata. L'unica legittimità di un discorso circoscritto alla sola poesia viene dal fatto che esso può recare un contributo alla comprensione di una personalità tra le più complesse del Novecento".

