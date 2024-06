Tracce tipologia A alla Maturità 2024, Ungaretti e Pirandello all’analisi del testo per la prima prova

video suggerito

A cura di Redazione

Sono Giuseppe Ungaretti e Luigi Pirandello gli autori usciti quest'anno per la traccia di tipologia A alla prima prova dell'esame di Maturità 2024: per l'analisi del testo si parte dalla poesia di Ungaretti e dal testo in prosa di Pirandello. Alle ore 8:30 di oggi, mercoledì 19 giugno 2024, infatti, si è dato il via all'esame di Stato con la prima prova scritta, il tema di italiano, che quest'anno vale un massimo di 20 punti sul voto finale. Tra le 7 tracce previste, quelle di tipologia A riguardano l'analisi del testo e solitamente si compongono di un testo in poesia e uno in prosa.

La modalità di svolgimento delle tracce di tipologia A si divide in due parti: la prima riguarda l'analisi e la comprensione del testo e la seconda di commento, parafrasi e risposte alle domande di concetto sull'autore scelto.

Ecco quali sono gli autori usciti quest'anno per l'analisi del testo.

Giuseppe Ungaretti per la poesia

Giuseppe Ungaretti con "Pellegrinaggio", in Vita d'un uomo. Tutte le poesie a cura di Leone Piccioni, Mondadori Milano, 2005. Ungaretti con "Pellegrinaggio" che fa parte della raccolta l'Allegria è la poesia tra le tracce proposte ai maturandi secondo quanto apprende Fanpage.it.

Ecco il testo proposto agli studenti:

In agguato

in queste budella

di macerie

ore e ore

ho strascicato

la mia carcassa

usata dal fango

come una suola

o come un seme

di spinalba

Ungaretti

uomo di pena

ti basta un’illusione

per farti coraggio

Un riflettore

di là

mette un mare

nella nebbia.

La traccia su Ungaretti

Luigi Pirandello per il testo in prosa

C'è anche Luigi Pirandello tra gli autori proposti alla maturità con Quaderni di Serafino Gubbio operatore, edizione a cura di Simona Micali, Feltrinelli Milano 2017. Nel testo di Pirandello si affronta il tema del progresso tecnologico e si riflette sui possibili effetti. Il maturando deve sintetizzare il contenuto del brano, individuare la tesi sostenuta, commentare alcune frasi e fare una serie di riflessioni.

La traccia su Pirandello

Gli autori nelle tracce dell'analisi del testo gli scorsi anni

Nel 2023 per l'analisi del testo sono usciti due testi appartenenti rispettivamente ad Alberto Moravia e a Salvatore Quasimodo. Si trattava della poesia "Alla nuova luna" contenuta nella raccolta "In tutte le poesie" di Salvatore Quasimodo, e di un brano tratto da "Gli Indifferenti" di Alberto Moravia. Nel 2022, invece, il testo poetico da analizzare fu quello di "La via ferrata" di Giovanni Pascoli, mentre per la prosa uscì un brano tratto da "Nedda. Bozzetto Siciliano" di Giovanni Verga. Andando ancora più indietro nel tempo, nel 2019, gli autori furono Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia.

