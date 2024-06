video suggerito

Tracce tipologia B alla Maturità 2024: Galasso, Cabiddu e Mattiot al testo argomentativo Tutte le tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito della tipologia B testo argomentativo alla Maturità 2024.

A cura di Susanna Picone

Immagine generata da IA

Sette tracce per la prima prova scritta della maturità 2024 iniziata oggi, divise come ogni anno tra diverse tipologie. Per la Tipologia B (Testo argomentativo) tre le tracce proposte dal Ministero. Sono B1: "Storia d'Europa" di Giuseppe Galasso; B2: Testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in "Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)”; B3: "Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione" di Nicoletta Polla-Mattiot.

La Guerra Fredda nella "Storia d'Europa" di Galasso

Una delle tracce di testo argomentativo riguarda il tema della Guerra Fredda: si parte da un estratto da "Storia d'Europa" dello storico, giornalista e politico Giuseppe Galasso. Il brano di Galasso rientra nella tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo.

Il valore del patrimonio culturale nel testo di Cabiddu alla maturità 2024

Una delle tracce della tipologia B parla del "valore del patrimonio artistico e culturale”. Si tratta di una riflessione tratta dall'estratto di un testo della giurista e professoressa universitaria Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Ai maturandi si chiede perché giudizio dell'autrice la crescente domanda di bellezza non può rientrare nella categoria dei beni di lusso.

Tra le tracce la riscoperta del silenzio di Mattiot

Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla Mattiot è tra gli altri argomenti proposti al primo scritto della maturità 2024. Le funzioni peculiari del silenzio e i benefici che fornisce alla comunicazione, la relazione tra parola, silenzio e pensiero sono i temi sui quali i maturandi sono invitati a scrivere.