Maturità 2025, come si svolge il colloquio orale e quanto vale: solo 1 su 6 insufficiente agli scritti

A cura di Ida Artiaco

Sono ripresi questa mattina gli esami di Maturità 2025: dopo le due prove scritte, di italiano e di indirizzo, tenutesi rispettivamente il 18 e 19 giugno scorsi, è l'ora dei colloqui orali, che cominciano proprio oggi in molti istituti. Si ricordi che le date degli orali sono state stabilite dall'assemblea plenaria del 16 giugno da parte delle commissioni e dunque il calendario cambia da scuola a scuola. Tuttavia, secondo una proiezione di Skuola.net ben il 58% delle classi è destinata a esaurire il calendario dei colloqui entro questa settimana. Per questo, almeno 2 maturandi su 3 hanno ricevuto l’esito delle prove scritte all’inizio dello scorso weekend: da quel momento in poi è partito il countdown di almeno 48 ore, festivi esclusi, che devono separare l’uscita dei “quadri” dall’inizio degli orali.

Come si svolge il colloquio orale e quanto vale sul voto finale

Il colloquio orale della Maturità 2025 dovrebbe durare circa un'ora. Si parte dall'analisi di un materiale scelto dalla commissione, che può consistere in un testo, un documento, un progetto o un problema. Il candidato deve poi presentare – mediante breve relazione o elaborato multimediale – le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali (la ex alternanza scuola lavoro), successivamente si passerà alle domande di educazione civica. Durante il colloquio si potrà parlare anche delle esperienze inserite nel Curriculum dello studente.

Da quest'anno, inoltre, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, allo scrutinio finale, un voto in condotta pari a 6 decimi, il colloquio riguarderà anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

Il punteggio massimo che si può ottenere all'orale è pari a 20, così come per le altre due prove d'esame, per un massimo di 60 punti. La somma di quest'ultimi e i crediti del triennio (massimo 40) – dati dalla media di ciascun studente – danno la valutazione finale.

I risultati degli scritti alla Maturità 2025

Per quanto riguarda i risultati delle prove scritte della Maturità, tenutesi la scorsa settimana, a giudicare da quanto fanno sapere i 1.500 maturandi che hanno risposto all’instant poll di Skuola.net, in pochi si possono lamentare degli esiti. Oltre 1 studente su 2 (56%) ha ottenuto un voto superiore a 28/40 – corrispondente ad una media del 7 in entrambe le prove – mentre solo 1 su 5 (18%) è rimasto sotto la sufficienza in entrambe le prove.

Gli studenti si dividono, però, a metà quando si tratta di giudicare quale sia stata la prova scritta più complessa: il 50% di loro ha trovato la prima, quella di Italiano, decisamente più impegnativa

rispetto allo scritto sulle materie “di indirizzo”; mentre l’altra metà ha avuto maggiori difficoltà con la seconda prova. Su un paio di altri punti, invece, le opinioni convergono: il 40% ha trovato le tracce ministeriali fuori dalla propria portata, con il 24% che rivela inoltre di non avere mai affrontato in classe gli argomenti delle prove in classe.