Quando escono i risultati delle prove scritte alla Maturità 2025 e dove consultarli per il voto finale

Mentre gli oltre 500mila studenti impegnati con gli esami di Maturità 2025 si stanno preparando al colloquio orale, le commissioni sono al lavoro nella correzione delle due prove scritte, quella d'italiano, tenutasi mercoledì 18 giugno, e quella d'indirizzo, svoltasi ieri. Generalmente, viene dedicato alla correzione dei compiti un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. Ecco quando usciranno i voti.

Quando e dove escono i risultati delle prove scritte della Maturità 2025

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione o della classe, ma anche distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui, che è stata stabilita nel corso dell'assemblea plenaria di lunedì 16 giugno. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Si ricordi che per la correzione delle prove scritta la commissione può avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito gli studenti nel corso dell'anno.

Quanto valgono le prove scritte e come calcolare il voto finale

Le due prove scritte della Maturità 2025 valgono un massimo di 20 punti ciascuna, così come l'orale. La somma delle prove d'esame (massimo 60) e quella dei crediti scolastici ottenuti nel corso del triennio dagli studenti dà il voto finale dell'esame di Stato, che viene espresso in centesimi (il massimo è 100, il minimo è 60).

La commissione d'esame può anche decidere di dare eventuali 5 punti di bonus al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale. Per ottenere i 5 punti di bonus, i candidati devono essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale). Qualcuno potrà anche tentare di ottenere la Lode, ma dovrà avere una media del 9 durante il triennio e il massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Stato.