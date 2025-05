video suggerito

Crediti Maturità 2025, come si calcolano: la tabella di conversione per il voto e i punteggi delle prove Il voto della Maturità 2025 si calcola sommando i punteggi di prima e seconda prova scritte, esame orale e i punti di credito maturati nell'arco del triennio. Le tre prove valgono un massimo di 20 punti ciascuna, mentre i crediti accumulabili non possono essere più di 40. Ecco la tabella di conversione dei crediti per il calcolo del voto finale all'esame di Stato.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Mentre si avvicina la Maturità 2025, con la prima prova in programma il prossimo mercoledì 19 giugno, gli studenti stanno già facendo tutti i possibili calcoli che capire quale potrebbe essere il voto finale, che – ricordiamo – si ottiene sommando i voti delle due prove scritte e dell'orale previste all'esame e i crediti formativi ottenuti, così come previsto dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nello specifico, ogni prova d'esame viene valutata massimo 20 punti ciascuno, per un totale di 60, mentre i crediti scolastici valgono massimo 40 punti. Il voto finale è espresso in centesimi, il massimo è 100 e il minimo è 60, ma c'è la possibilità per i candidati più meritevoli di ottenere cinque punti di bonus e la lode a discrezione della commissione d'esame, che quest'anno sarà mista (composta da tre membri interni, tre esterni e il presidente pure esterno).

Come funzionano i punti di credito alla Maturità 2025

Per calcolare il voto finale all'esame di Maturità 2025, come abbiamo visto, si sommano i punti di credito ottenuti nel triennio ai punteggi delle singole prove. Nello specifico gli studenti potranno ottenere un massimo di 40 punti per i crediti e di 60 per la prima, seconda prova e l'esame orale, così distribuiti:

massimo 12 punti per il terzo anno;

massimo 13 punti per il quarto anno;

massimo 15 punti per il quinto anno;

20 punti è il massimo ottenibile dalla prima prova;

20 punti il massimo ottenibile dalla seconda prova;

pure per l'esame orale il punteggio massimo ottenibile è di 20 punti.

La tabella di conversione per calcolare il credito scolastico

Per facilitare la comprensione di come funziona la somma per ottenere il numero di credito per ciascun anno del triennio, il MIM ha elaborato una tabella di conversione. Eccola, di seguito:

Tabella di conversione Maturità.

Il consiglio di classe, secondo quanto previsto nel D.lgs. n. 62/2017, procede all’attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, sino ad un massimo di 40 punti, sulla base della media voti conseguita, cui contribuisce anche il voto di comportamento, così distribuiti: 12 punti (al massimo) per il III anno; 13 punti (al massimo) per il IV anno; 15 punti (al massimo) per il V anno.

Ad esempio, un alunno con una media dei voti 7<M<8 otterrà 10 punti di credito il III anno e 11 al IV anno, nello scrutinio finale del V anno otterrà una media dell'8,70 con 14 punti di credito. In conclusione avrà totalizzato 35 punti di credito su 40, a cui andranno sommati i punti ottenuti nelle singole prove.

Quanti punti valgono le prove scritte

Ai crediti del triennio, per ottenere il voto finale della Maturità 2025, si sommano i voti di ciascuna prova d'esame. Nello specifico, la prima prova d'italiano vale un massimo 20 punti; la seconda prova d'indirizzo un massimo 20 punti e il colloquio orale altri 20 punti.

I 5 punti bonus e come ottenere la lode

La commissione d'esame può anche decidere di dare eventuali 5 punti di bonus al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale. Per ottenere i 5 punti di bonus, i candidati devono essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale). Il voto massimo rimane quindi 100 e il minimo 60. Qualcuno potrà anche tentare di ottenere la Lode, ma dovrà avere una media del 9 durante il triennio e il massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Stato.