Cosa sapere sulle tracce della Maturità 2025: autori, ricorrenze e anniversari per il tema di italiano

A cura di Ida Artiaco

Con l'avvicinarsi della prima prova d'italiano della Maturità 2025, in programma il prossimo mercoledì 18 giugno, impazza il tototracce. Studenti e docenti scommettono sin da ora su quali autori e tematiche saranno scelti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per le sette tracce del tema d'italiano. I maturandi, infatti, avranno a disposizione 6 ore per scrivere il tema partendo da una delle sette tracce, divise per tre tipologie: l'analisi del testo (Tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e il tema d'attualità (Tipologia C), e uguali per tutti gli indirizzi di studio.

Gli autori papabili per l’analisi del testo alla prima prova della Maturità 2025

Per quanto riguarda l'analisi del testo, secondo uno degli ultimi sondaggi realizzati da Skuola.net, tra gli autori papabili ci sarebbe Gabriele D'Annunzio, il cui nome gira tutti gli anni prima dell'esame di Stato ma che non è ancora mai stato scelto dal MIM per una delle tracce del tema d'italiano.

Tra gli altri autori di cui più si sente parlare ci sono Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti, anche se è abbastanza improbabile che escano di nuovo alla Maturità 2025, visto che sono già stati proposti l'anno scorso. In risalita anche le quotazioni di Italo Svevo e Italo Calvino, che mancano alla Maturità da qualche anno. Il primo non viene proposto, infatti, dall’esame del 2009, mentre del secondo ricorre quest'anno anche il 40esimo anniversario della morte, avvenuta il 19 settembre 1985. Non sono da escludere però nemmeno autori come Dante Alighieri, nel 760° anniversario della nascita, o Alessandro Manzoni, di cui ricorrono i 240 anni dalla nascita.

Tema di tipologia B, quali argomenti potrebbero uscire nelle tre tracce

Le tracce della tipologia B, cioè il testo argomentativo, possono essere incentrate su tematiche e argomenti riguardanti la storia, la politica, le scienze e l'arte. Anche in questo caso, occhio agli anniversari, che potrebbe fungere da punto di partenze per le tracce stesse: quest'anno ricorrono ad esempio gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, ma anche i 75 anni della dichiarazione di Schuman che ha dato il via al processo di unificazione europea. Sempre in ambito storico si ricordi il centenario della rivista antifascista Non Mollare, fondata nel 1925 dai fratelli Rosselli, potrebbe offrire spunti su libertà di espressione e impegno civile, ma anche i 35 dalla caduta del Muro di Berlino, i 60 anni dalle marce per i diritti civili negli Stati Uniti e i 150 anni dalla nascita di Winston Churchill. Dal punto di vista artistico, gli anniversari da tenere a mente sono i 160 anni dalla nascita di Toulouse Lautrec, gli 80 anni dalla morte di Filippo Tommaso Marinetti e i 70 anni dalla morte di Matisse.



I possibili argomenti di attualità del 2025 per la traccia di tipologia C

Per quanto riguarda le tracce dell'ultima tipologia, quella del tema d'attualità, tra le tematiche a farla da padrone tra i pronostici di maturandi e maturande ci sono il dibattito sull’Intelligenza artificiale e la questione sul futuro della Chiesa, dopo la recente morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV. Ci sono, infine, argomenti che restano sempre ‘papabili', come quello della violenza di genere, sia alla luce dei recenti fatti di cronaca sia del protocollo di intesa tra il Ministero e la Fondazione Giulia Cecchettin, o della guerra nell’attuale scenario internazionale, dall'Ucraina a Gaza.