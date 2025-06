video suggerito

Maturità 2025, al via mercoledì 18 giugno: gli orari delle prove, le tracce e il voto all’Esame di Stato Conto alla rovescia per la Maturità 2025: oltre 500mila studenti saranno impegnati da mercoledì 18 giugno con l’esame di Stato. Si parte con la prima prova scritta d’italiano, poi si prosegue con la seconda prova scritta d’indirizzo e infine si conclude con i colloqui orali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su date, voti e tracce. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per la Maturità 2025: oltre 500mila studenti a partire da mercoledì prossimo, 18 giugno, saranno impegnati con l'esame di Stato. Si parte con la prima prova scritta d'italiano, il temuto tema, con le sette sette tracce divise tra tre tipologie scelte direttamente dal MIM, si continua giovedì 19 con la seconda prova d'indirizzo e si prosegue con gli orali, che dovrebbero terminare entro la prima metà di luglio. La somma tra il punteggio ottenuto nelle tre prove d'esame e il credito scolastico maturato nel triennio darà il voto finale dei singoli candidati, ai quali la commissione, sempre composta in forma mista da tre commissari interni, tre esterni e dal presidente, pure esterno, potrà decidere di assegnare un massimo di 5 punti di bonus e la lode in presenza di alcuni requisiti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il calendario delle prove alla Maturità 2025 e gli orari

Tra tre giorni partono, dunque, gli esami di Stato. Ecco il calendario completo:

mercoledì 18 giugno dalle 08:30: prima prova scritta d'italiano, durata di 6 ore;

dalle 08:30: prima prova scritta d'italiano, durata di 6 ore; giovedì 19 giugno dalle ore 08:30: seconda prova d'indirizzo, durata variabile a seconda delle materie;

dalle ore 08:30: seconda prova d'indirizzo, durata variabile a seconda delle materie; a partire da lunedì 23 giugno: partono i colloqui orali ma le date di inizio e fine sono stabilite dai singoli istituti. Informazioni più dettagliate si potranno avere dopo l'assemblea plenaria che si terrà oggi, 16 giugno, che delibererà per l'appunto, sugli orali.

I due scritti: le tracce del tema di italiano e la seconda prova di indirizzo

La prima prova scritta è quella d'italiano. I maturandi a partire da mercoledì alle 08:30 avranno sei ore di tempo per scrivere il proprio tema scegliendo una delle 7 tracce decise direttamente dal MIM e uguali per tutti gli indirizzi di studio. Due di queste riguardano l'analisi del testo (Tipologia A), tre il testo argomentativo (Tipologia B) e due il tema d'attualità (Tipologia C). Il punteggio massimo che si può ottenere è 20. Per chi voglia ancora esercitarsi, sono disponibili sul motore di ricerca all'interno del sito del Ministero esempi e tracce degli anni passati.

Giovedì 19 giugno è in programma la seconda prova d'indirizzo, quella cioè che caratterizza il singolo percorso di studi, al fine di verificare le competenze acquisite lungo l'arco del quinquennio liceale. La durata varia a seconda dell'indirizzo. Le materie sono state comunicate alla fine dello scorso mese di gennaio: ci sono il latino per il liceo classico e matematica per il liceo scientifico, oltre a economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico. E ancora Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Anche in questo caso, il punteggio massimo ottenibile dai candidati è 20.

Gli orali potrebbero cominciare già lunedì 23 giugno

Dopo le prove scritte, i maturandi dovranno vedersela con il colloquio orale. Questi potrebbero cominciare già la prossima settimana, a partire da lunedì 23 giugno ma le date precise saranno stabilite e comunicate dopo l'assemblea plenaria che si terrà in ogni istituto nella giornata di oggi, lunedì 16 giugno. In teoria, dovrebbero durare fino alla prima metà di luglio, considerando il limite di 5 colloqui orali al giorno. Si ricordi che il candidato deve anche presentare in sede di colloquio – mediante breve relazione o elaborato multimediale – le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali (la ex alternanza scuola lavoro), e dovrà rispondere alle domande di educazione civica.

Il voto finale, i punti bonus e come ottenere la lode

Il voto della Maturità 2025 si calcola sommando i punteggi di prima e seconda prova scritte, esame orale e i punti di credito maturati nell’arco del triennio. Le tre prove valgono un massimo di 20 punti ciascuna (per un totale di 60), mentre i crediti accumulabili non possono essere più di 40. Il voto finale è espresso in centesimi, il massimo è 100 e il minimo è 60, ma c'è la possibilità per i candidati più meritevoli di ottenere cinque punti di bonus e la lode a discrezione della commissione d'esame.

Per ottenere i 5 punti di bonus, i candidati devono essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale). Il voto massimo rimane quindi 100 e il minimo 60. Qualcuno potrà anche tentare di ottenere la Lode, ma dovrà avere una media del 9 durante il triennio e il massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Stato.