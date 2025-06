video suggerito

Toto-tracce Maturità 2025, i possibili temi per la prima prova: D’Annunzio e IA in pole Gabriele D’Annunzio e l’Intelligenza artificiale sono tra gli autori e gli argomenti più papabili secondo il toto-tracce della prima prova della Maturità 2024, in programma domani 18 giugno a partire dalle 08:30. Ma non mancano le sorprese. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano ormai pochissime ore alla Maturità 2025. Domani a partire dalle 08:30 circa oltre 500mila studenti italiani saranno impegnati con la prima prova scritta dell'esame di Stato, il temuto tema d'italiano. I maturandi saranno chiamati a scegliere una delle sette tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, uguali per tutti gli indirizzi e suddivise in 3 categorie: l'analisi del testo (Tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e il tema d'attualità (Tipologia C). E come sempre succede alla vigilia di questo appuntamento così importante per il mondo della scuola, impazza il toto-tracce, con le scommesse su autori e argomenti che potrebbero essere oggetto d'esame tra meno di 24 ore.

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Skuola.net, in pole position ci sono Gabriele D’Annunzio e l’Intelligenza Artificiale tra i favoriti degli studenti per la prima prova scritta della Maturità 2025.

D'Annunzio e Svevo all'analisi del testo: gli autori papabili per la prima prova della Maturità

Oltre a D'Annunzio, tra gli autori papabili per le tracce della tipologia A ci sono anche Italo Svevo e Italo Calvino, quest’ultimo peraltro nel quarantennale dalla sua morte -, per quanto riguarda la prosa, mentre per la poesia è sfida a tre tra Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli, anche se questi ultimi sono stati proposti troppo di recente, per cui potrebbe esserci qualche sorpresa.

IA e Guerre per il tema d'attualità all'Esame di Stato

Per quanto riguarda le tracce del testo argomentativo e il tema d'attualità, per gli studenti è quasi scontato che ne esca una sull'Intelligenza Artificiale, che viene parzialmente però avvicinata dalla violenza di genere, sulla scorta anche degli ultimi drammatici fatti che hanno visto giovani donne vittime di femminicidio.

Tra i possibili argomenti – in particolare per il testo argomentativo – si fa, poi, strada il doppio anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e, parallelamente, dalla morte di Hitler e Mussolini. Sempre restando in tema di attualità, anche se “appena fuori dal podio” resta viva l’ipotesi di una traccia sulla Chiesa in virtù dell’anno giubilare ma soprattutto rispetto alla morte di Papa Francesco e all'elezione di Papa Leone XIV. Con un occhio sempre alle guerre in corso, tra Ucraina e Gaza.