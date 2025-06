video suggerito

Prima prova Maturità 2025: esempi di tracce e temi, svolgimento e simulazioni del Ministero Tutto quello che c’è da sapere sulla prima prova della Maturità 2025, che avrà inizio il prossimo mercoledì 18 giugno: per il tema d’italiano gli studenti potranno scegliere tra 7 tracce suddivise in tre tipologie, ovvero analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità, da svolgere entro 6 ore. Il punteggio massimo della prova è di 20 punti. Qui le possibili tracce, gli argomenti papabili e le simulazioni del Ministero. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il prossimo mercoledì 18 giugno comincerà l'esame di Maturità 2025 con la prima prova scritta: a partire dalle 08.30 gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado dovranno vedersela col temuto tema d'italiano, che inaugura le prove d'esame. Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, è prevista la seconda prova d'indirizzo, poi dopo una settimana circa ci saranno gli orali e, dove previsto, anche la terza prova.

Come sempre, le tracce messe a disposizione dal MIM, come sottolineato nell'apposita ordinanza, sono uguali per tutti gli indirizzi di studio e saranno sette in tutto, suddivise in tre tipologie: la tipologia A prevede l’analisi e interpretazione di un testo letterario; la tipologia B si basa sull’analisi e produzione di un testo argomentativo; la tipologia C, infine, è il tema di attualità. Gli studenti avranno 6 ore di tempo per la stesura del testo, il cui punteggio massimo è di 20 punti.

Quali tracce usciranno quest'anno alla prima prova? Tra i nomi degli autori nel toto-tracce ritornano Pirandello, Svevo e Calvino, mentre gli studenti sono pronti a scommettere su Covid e IA per quanto riguarda l'attualità: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla prima prova della Maturità 2025 tra punteggio, durata e possibili tracce.

Come si svolge la prima prova alla Maturità 2025, la guida

Come abbiamo visto, la prima prova scritta della Maturità 2025 sarà come da tradizione il tema d'italiano. Gli studenti dovranno scegliere una delle 7 tracce suddivise per tre tipologie (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) stabilite direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che le fa recapitare ai singoli istituti scolastici tramite plichi telematici. La prova comincerà alle 08:30 del 18 giugno. I maturandi avranno sei ore di tempo per completare il testo.

Nello specifico, le tracce della prima prova di maturità sono così suddivise: 2 tracce (una di poesia, l'altra di prosa) per l'analisi del testo (tipologia A); 3 tracce per il testo argomentativo (tipologia B); 2 tracce per il tema d'attualità (tipologia C).

Tracce tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario

La prima tipologia della prima prova scritta alla Maturità 2025 è quella dell'analisi del testo (Tipologia A). Si potrà scegliere tra due testi, uno di prosa e uno di poesia, tratti da un’opera di un autore italiano vissuto nel periodo storico che va dall'Unità d'Italia ai giorni nostri.

La consegna (cioè quello che viene chiesto di fare nella traccia) è suddivisa in tre punti:

comprensione: allo studente si chiede di riassumere brevemente il contenuto dello scritto presentato nella traccia;s

allo studente si chiede di riassumere brevemente il contenuto dello scritto presentato nella traccia;s analisi vera e propria : il candidato deve rispondere ad alcune domande che riguardano gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del componimento;

: il candidato deve rispondere ad alcune domande che riguardano gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del componimento; interpretazione e approfondimento: il maturando può fare una breve riflessione sul tema principale del testo, facendo riferimento anche ad altre opere di autori italiani che hanno affrontato lo stesso argomento.

Tracce tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo

Della tipologia B vengono proposte agli studenti 3 tracce, generalmente accompagnate da un documento o da un estratto di un testo. Una volta deciso il tema da affrontare, lo studente dovrà anche scegliere una tesi da sostenere dall'inizio alla fine del testo, con esempi a supporto della tua opinione, e un'antitesi da confutare.

A partire dall'anno scorso il MIM ha stabilito che tra le tracce della tipologia B, una sarà obbligatoriamente quella storica.

Tracce tipologia C: il tema di attualità

Ci sono infine le due tracce della tipologia C, cioè il tema di attualità. Secondo quanto è scritto nel regolamento della prima prova, l’argomento viene "attinto al corrente dibattito culturale".

Nel testo, lo studente dovrà riflettere in modo critico sul tema proposto, attingendo ai documenti proposti dal Ministero ma anche facendo riferimento al proprio bagaglio culturale e alle informazioni raccolte sui telegiornali, leggendo libri e aggiornamenti sul web.

Possibili tracce del tema di italiano: anniversari e ricorrenze

Non è possibile scoprire in anticipo le tracce scelte dal MIM ma come ogni anno studenti e docenti provano a scommettere su autori e temi della prima prova della Maturità. Secondo un recente sondaggio di Skuola.net, per quanto riguarda l'analisi del testo potrebbero uscire D'Annunzio, Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti, anche se è abbastanza improbabile che vengano scelti quest'anno, visto che sono già stati proposti l'anno scorso.

Per quanto riguarda i temi di attualità, il dibattito sull’Intelligenza artificiale e la questione sul futuro della Chiesa che, dopo la recente morte di Papa Francesco, entrano tra i pronostici di maturandi e maturande. Tra gli anniversari, si ricordino gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, con le relative implicazioni in termini di fine dei totalitarismi e dei leader che li incarnavano, e i 75 anni della dichiarazione di Schuman che ha dato il via al processo di unificazione europea.

Simulazione prima prova scritta alla Maturità 2025

Per farsi un'idea delle tracce della prima prova alla Maturità 2025 è possibile accedere al motore di ricerca messo a disposizione del Ministero, dove consultare gli esempi di tracce usciti gli anni scorsi. Accedendo al motore di ricerca si possono trovare i temi di italiano degli anni passati per esercitarsi nella prima prova: basta selezionare l'anno scolastico di interesse, cliccare su "prima prova" e accedere così alla versione pdf o word delle prove d'esame con le tracce e le domande degli studenti.

Quanti punti vale il tema d'italiano alla Maturità 2025

La prima prova scritta della Maturità 2025 vale un massimo di 20 punti per il voto finale. Questi si andranno a sommare ai punti ottenuti alla seconda prova scritta (20), a quelli del colloquio orale (20) e al credito maturato nel triennio scolastico.

Quanto dura la prima prova scritta e cosa si può portare

La prima prova d'italiano della Maturità 2025 si svolgerà mercoledì 18 giugno partire dalle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore.

Alla prima prova sono ammessi sia il vocabolario di italiano sia quello bilingue nel caso in cui il candidato non sia di madrelingua italiana, oltre a penne e carta d'identità per le procedure di identificazione. Non è ammesso invece il vocabolario dei sinonimi e dei contrari.