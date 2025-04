Maturità 2025, le possibili tracce della prima prova: D’Annunzio, Covid e IA, il primo toto-tema

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Si avvicina l'esame di Maturità 2025. La prima prova, quella d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio, è in programma il prossimo mercoledì 18 giugno, mentre il giorno successivo gli oltre 500mila studenti italiani interessati saranno impegnati nella seconda prova d'indirizzo, latino per il classico e matematica per lo scientifico solo per citare alcune materie. E intanto già è scoppiata la corsa al toto-tracce, con le scommesse dei maturandi su autori e tematiche che potrebbero uscire alla prima prova. Non mancano le sorprese: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Verga e Luigi Pirandello sono gli scrittori più gettonati, mentre l'AI e le guerre dominano tra gli argomenti di attualità.

È quanto è emerso da un sondaggio condotto da Skuola.net, con un osservatorio che ha visto la partecipazione di

circa un migliaio di maturandi. Si ricordi che le tracce della prima prova scritta della Maturità sono 7 e sono divise per tre tipologie (l'analisi del testo – tipologia A; testo argomentativo – tipologia B; tema d'attualità – tipologia C), tutte scelte direttamente dal MIM che il giorno stesso della prova le invia alle scuole.

D'Annunzio e Pirandello all'analisi del testo

Per quanto riguarda l'analisi del testo, tra gli autori più gettonati tra gli studenti ci sono – come abbiamo visto – Gabriele D’Annunzio, Giovanni Verga e Luigi Pirandello. Peccato però che queste previsioni al momento abbiano poche probabilità di accadimento: D’Annunzio perché non è mai stato proposto dall’alba del millennio, Pirandello perché è già “passato” per

l’Esame di Stato lo scorso anno, Verga (quasi) idem perché manca solo dal 2022.

Più chance, forse, per Italo Svevo (che manca dal 2009) e, soprattutto, per Italo Calvino (ultima uscita 2015), di cui quest’anno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa, indicati rispettivamente dal 19% e dal 16%. Ma c’è spazio anche per Primo Levi (2010) – anche lui indicato da circa 1 su 10 – che potrebbe legarsi a doppio filo con il tema della guerra e del Nazifascismo.

Seconda Guerra Mondiale, Covid e IA per il tema di attualità

Per quanto riguarda le altre tipologie di tracce, dando un occhio agli anniversari di eventi storici e di attualità, la parte del leone la fanno anniversari pesanti, legati principalmente all’arco della Seconda Guerra Mondiale, come gli 80 anni dalla fine del conflitto e dalla morte di Benito Mussolini e Adolf Hitler e, di riflesso, dalla Liberazione dal Nazifascimo. Il terzo anniversario più gettonato è, a cinque anni dalla ricorrenza, lo scoppio della pandemia del Covid-19. Il virus più celebre di sempre, secondo gli studenti, potrebbe infatti essere tra i grandi protagonisti dell’esame: lo ipotizza il 16% degli intervistati.

Per quanto riguarda l'attualità, gli studenti suggeriscono di concentrarsi sui temi legati all’Intelligenza artificiale e sui conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.