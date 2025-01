video suggerito

Maturità 2025, tra poche ore usciranno le materie della seconda prova: tutte le novità sull'Esame di Stato Mancano poche ore e si conosceranno le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2025: in arrivo la comunicazione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, attesa dal liceo classico allo scientifico agli istituti tecnici. Tutte le novità.

A cura di Ida Artiaco

L'attesa sta per terminare: tra poco il Ministero dell'Istruzione e del Merito renderà note quali sono le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2025, in programma il prossimo 19 giugno a partire dalle 08.30. Dopo giorni di indiscrezioni, le materie usciranno tra qualche ora sul sito ufficiale e sui canali social del MIM. Come lo scorso anno, dunque, le materie sono uscite il 29 gennaio: per gli studenti del liceo classico la materia designata fu greco e per quelli dello scientifico matematica. Cosa succederà quest'anno?

Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2025 e dove

Fonti ministeriali hanno confermato a Fanpage.it che tra poche ore si conosceranno le materie della seconda prova della Maturità 2025. Le comunicherà il Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito ufficiale e i propri canali social. Sempre sul sito sarà possibile consultare sul motore di ricerca interno al sito del Ministero stesso, selezionando l'indirizzo di studi di interesse per scoprire la materia uscita.

Come vengono scelte materie interne ed esterne all'Esame di Maturità 2025

Ogni anno è il MIM che comunica le materie dell'Esame di Stato, specificando quali verranno assegnate ai commissari esterni e le materie della seconda prova scritta, quella d'indirizzo. In genere, ogni anno si tende a seguire una rotazione, per quanto riguarda le prime: le materie assegnate ai commissari esterni vengono spesso affidati ai membri interni l'anno successivo. Stesso discorso vale in genere anche per le materie della seconda prova: se, ad esempio, lo scorso anno per il liceo classico è uscita la versione di greco è plausibile che quest'anno si verta sul latino.

Quando ci saranno gli esami di Maturità 2025: le date delle prove

Quest'anno gli esami di Maturità cominciano mercoledì 18 giugno con la prima prova scritta, quella d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio: a partire dalle 08.30 gli studenti avranno 6 ore di tempo per scrivere il proprio tema scegliendo tra 7 tracce divise per tre tipologie. Il 19 giugno è invece il giorno della seconda prova d'indirizzo. Prima dei quadri finali, ci saranno anche i colloqui orali che generalmente si protraggono fino alla prima metà del mese di luglio.

Come funzionerà la Maturità 2025: tutte le novità sull'esame di Stato

Sempre il MIM ha confermato con una nota che "come per il 2024, anche per il 2025 si conferma lo stesso impianto: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni". Dunque, non cambia molto rispetto agli anni passati ad eccezione della novità sul voto in condotta. Da quest'anno, infatti, si può essere esclusi dalla Maturità in caso di "violazioni gravi e reiterate del regolamento di istituto", quindi chi prenderà 5 in condotta. Per chi invece si presenterà col 6 in condotta dovrà presentarsi all'orale con un "elaborato critico in materia di cittadinanza e costituzione". Anche gli studenti che prendono un voto inferiore a 9 durante il triennio saranno penalizzati alla Maturità perché non potranno ottenere il massimo dei cosiddetti crediti.