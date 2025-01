Maturità 2025, quali materie usciranno alla seconda prova: le possibili date e le ultime novità

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Cresce la curiosità di studenti e docenti che vogliono conoscere le materie della seconda prova dell'esame di Maturità 2025, quella d'indirizzo, in programma il 19 giugno prossimo. Da ieri le ricerche su internet si sono impennate: tradizionalmente è proprio alla fine del mese di gennaio che il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica quali sono le materie oggetto d'esame ed anche le materie dei commissari esterni.

Lo scorso anno le materie della seconda prova della Maturità – greco al Liceo Classico e Matematica allo Scientifico – sono uscite il 29 gennaio. Nel 2023 le materie furono comunicate il 26 gennaio e nel 2020, l'ultima Maturità prima della pandemia di Covid-19, il 30 gennaio. Dunque, è plausibile che anche quest'anno le materie escano tra il 28 e il 30 o 31 gennaio sui canali del MIM.

Le tracce della seconda prova alla Maturità degli scorsi anni sul sito del MIM

Il Ministero, intanto, ha reso disponibile sul proprio sito ufficiale le tracce uscite negli anni scorsi e gli esempi di tracce. Attraverso una selezione in base all’anno scolastico gli studenti possono accedere alle tracce delle prove scritte presenti nell’archivio MIM selezionando una delle opzioni presenti nelle liste "Prima prova", "Seconda prova" e "Terza Prova".

Proprio per quanto riguarda la seconda prova, lo scorso anno gli studenti del Liceo Classico hanno dovuto vedersela con una versione di Platone, quelli dello Scientifico con due problemi e 8 quesiti con prove di geometria, equazioni e funzioni. Per il liceo delle Scienze Umane era stata scelta una traccia con Maria Montessori e John Dewey, al liceo artistico era uscita come seconda prova d’indirizzo una citazione di Kandinsky e la realizzazione di un’opera (plastico-scultorea) simbolista, mentre per gli Istituti Tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) è stato presentato un caso aziendale incentrato su una tipica piccola e media impresa (PMI) italiana operante nel settore dell’elettronica, elettromeccanica ed elettromedicale.

Come sarà la Maturità 2025: le ultime novità sull'Esame di Stato

La Maturità 2025 comincerà il 18 giugno con la prima prova, quella d'italiano, con tracce scelte dal Ministero e uguali per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, il 19 giugno, ci sarà a seconda prova d'indirizzo e poi si proseguirà con gli orali, che dureranno almeno fino alla prima metà del mese di luglio, con il colloquio in chiave multidisciplinare e una commissione esaminatrice che sarà composta da commissari sia interni sia esterni.