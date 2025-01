video suggerito

Quando sapremo le materie della seconda prova alla Maturità 2025 e perché non sono ancora uscite Quando usciranno le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2025: negli ultimi anni il Ministero dell'Istruzione e del Merito le ha comunicate entro il 31 gennaio, ed anche quest'anno potrebbe essere rispettata questa scadenza.

A cura di Ida Artiaco

Manca ancora qualche mese, ma già cominciano a prendere forma gli esami di Maturità 2025. Nei prossimi giorni, infatti, verranno rese note le materie della seconda prova scritta, quella di indirizzo, in programma il prossimo 19 giugno. Come da tradizione, le materie vengono comunicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito entro l'inizio di febbraio, anche se fonti ministeriali hanno spiegato a Fanpage.it che non c'è ancora una data precisa per conoscere quali saranno.

Lo scorso anno le materie della seconda prova della Maturità sono uscite il 29 gennaio: in particolare, greco al Liceo Classico e matematica allo Scientifico, ma anche tutte le materie di istituti tecnici e professionali, che è stato possibile consultare sul motore di ricerca interno al sito del Ministero stesso, selezionando l'indirizzo di studi di interesse per scoprire la materia uscita.

Nel 2023 le materie furono comunicate il 26 gennaio e nel 2020, l'ultima Maturità prima della pandemia di Covid-19, il 30 gennaio. Dunque, è plausibile che anche quest'anno le materie escano tra il 28 e il 30 o 31 gennaio sui canali del MIM.

Si ricordi che la Maturità 2025 partirà ufficialmente il 18 giugno prossimo per oltre 500mila studenti italiani. La struttura dell'esame di Stato resterà invariata, con la prima prova d'italiano uguale per tutti, con le sette tracce divise per tre tipologie di tema, la seconda prova d'indirizzo e il colloquio davanti alla commissione, composta da sei docenti e un presidente. Uguale sarà anche il sistema di valutazione, che si baserà sulla distribuzione dei 100 punti totali. Il MIM ha confermato con una nota che "come per il 2024, anche per il 2025 si conferma lo stesso impianto: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni".