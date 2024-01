Tutte le materie della seconda prova alla Maturità 2024: l’elenco completo per indirizzo L’elenco delle materie della seconda prova d’indirizzo della Maturità 2024 nei licei e negli istituti tecnico-professionali: Greco al classico, matematica allo scientifico, Lingua e cultura straniera 3 al linguistico, Tecniche della danza al coreutico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Greco al Classico e Matematica allo Scientifico. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sciolto la riserva sulle materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2024, che si svolgerà il prossimo giovedì 20 giugno.

La seconda prova scritta riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs. n. 61/2017, la seconda prova scritta non riguarda specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati). E nelle scorse ore il MIM ha reso note le materie con cui dovranno confrontarsi gli studenti sia dei licei che degli istituti tecnici e professionali.

Ecco, di seguito, l'elenco completo. Si ricordi che è possibile consultare anche il motore di ricerca interno al sito del Ministero dove si può selezionare l'indirizzo di studi di interesse e scoprire la materia uscita.

Le materie della seconda prova nei Licei

Per quanto riguarda i licei, le materie della seconda prova d'indirizzo sono le seguenti:

Liceo classico: Greco;

Liceo scientifico: Matematica (anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo);

Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 3;

Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale): Scienze umane;

Liceo artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi;

Liceo musicale: Teoria, analisi e composizione;

Liceo coreutico: Tecniche della danza.

Istituti tecnici: le materie della seconda prova della Maturità 2024

Per gli istituti tecnici, le materie uscite per la seconda prova della Maturità 2024 sono:

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo: Economia aziendale;

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: Topografia;

Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”: Sistemi e reti;

Indirizzo “Grafica e comunicazione”: Progettazione multimediale;

Articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”): Trasformazione dei prodotti.

Tutte le novità sull'esame di Stato 2024

Come già anticipato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la struttura dell'esame di Stato 2024 resterà pressoché invariata rispetto a quella dello scorso anno. La prima prova scritta di italiano si svolgerà il 19 giugno a partire dalle 08:30 e le tracce saranno uguali per tutti gli indirizzi di studio. Il 20 giugno ci sarà la seconda prova scritta d'indirizzo e infine il colloquio orale che – fa sapere il MIM in una nota – "ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica"

Le Commissioni d’esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica. È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia).