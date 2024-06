Quali tracce sono state scelte per il tema della maturità 2024: il racconto degli studenti a Fanpage.it Fanpage.it è stata a Napoli, Roma e Milano per ascoltare alcuni dei maturandi della Maturità 2024 alle prese oggi con il tema di italiano. Ci siamo fatti raccontare dagli studenti le sensazioni, le scelte delle tracce e i motivi ma anche cosa si aspettano dalle prossime prove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Dal video di Fanpage.it

Tra ansia e un po' di preoccupazione, per migliaia di studenti oggi, mercoledì 19 giugno, si è svolta la prima prova scritta della Maturità 2024. Fanpage.it è stata a Napoli, Roma e Milano per ascoltare alcuni dei maturandi alle prese con il tema di italiano e per farsi raccontare da loro le sensazioni, le scelte di una delle sette tracce e i motivi ma anche cosa si aspettano dalle prossime prove dell'esame di Stato.

Tra chi ha scelto Ungaretti e Pirandello e l’analisi del testo, cioè i titoli della tipologia A, a chi ha optato per Rita Levi Montalcini e Maurizio Caminito per il tema di attualità di tipologia C o chi ancora per i testi di Galasso, Cabiddu e Mattiot al tema argomentativo di tipologia B, quasi tutti i ragazzi sembrano aver apprezzato le scelte de Ministero dell'istruzione per la prima prova della Maturità 2024. Del resto si è trattato di autori e temi amati e studiati degli studenti e quasi tutti previsti dal tototracce alla vigilia dell’esame di Stato.

"È stata molto più tranquilla di quanto ci spettassimo" ha raccontato uno di loro a Fanpage.it, "È andata bene, le tracce erano buone e con grandi spunti di ispirazione" gli ha fatto eco un'altra studentessa. A parte la comprensibile ansia iniziale per un esame che segna inevitabilmente un passaggio all'età adulta, dunque, per molti di loro la prova si è rivelata in discesa. Apprezzato il tema di attualità proposto oggi partendo dal libro della scienziata premio Nobel, Rita Levi Montalcini, dal titolo "Elogio dell'imperfezione", ma anche la traccia sulle nuove forme di comunicazione online partendo da un testo tratto da ‘Profili, selfie e blog' di Maurizio Caminito.

Tra le tracce molto appezzate anche la B1 cioè il testo argomentativo che riguardava il tema della Guerra Fredda e l'equilibro del terrore, che molti ovviamente hanno usato per parlare di temi attuali come la guerra in Ucraina. In generale molti hanno scelto il testo argomentativo anche perché "quando bisogna fare un tema su un autore è comunque richiesta una conoscenza approfondita ed è meglio non rischiare" come ha confessato uno degli studenti. Ora per tutti la seconda prova che pare preoccupare molto di più del tema di italiano perché prevede anche matematica e altre materie scientifiche.