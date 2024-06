Maturità 2024, la seconda prova in diretta: tracce di greco al classico e matematica allo scientifico per l’esame di Stato

In diretta la seconda prova alla Maturità 2024 con l’arrivo delle tracce per le materie di indirizzo: la traduzione della versione di greco al liceo classico e la soluzione del problema di matematica allo scientifico. Alle ore 8:30 di oggi, giovedì 20 giugno 2024, al via il secondo scritto dell’esame di Stato, che vale 20 punti sul voto finale.

Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola, l’obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 3 al linguistico, Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” per Amministrazione, Finanza e Marketing.

Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studio, tranne che per i licei musicali e coreutici dove la seconda prova si tiene in due giorni.

07:49 Dove è prevista la terza prova alla Maturità 2024 Archiviate le due prove scritte e in attesa dei colloqui orali, è prevista anche una terza prova scritta per alcuni indirizzi di studio, e cioè: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia. A cura di Ida Artiaco 07:45 Quanti punti vale la seconda prova scritta alla Maturità 2024 La seconda prova scritta della Maturità 2024 vale un massimo di 20 punti. Questo punteggio, sommato a quello della prima prova (20) e del colloquio orale (20) con i crediti ottenuti nel triennio (max 40 punti), darà il voto finale dell'esame di Stato. A cura di Ida Artiaco 07:30 Le materie della seconda prova negli istituti professionali Per quanto riguarda gli istituti professionali, le materie della seconda prova della Maturità 2024 sono le seguenti: Servizi Commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria: Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Artigianato: Progettazione e realizzazione del prodotto

Opzione Produzioni artigianali del territorio: Progettazione e realizzazione del prodotto

Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Industria

Opzione Produzioni audiovisive: Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

Manutenzione e Assistenza tecnica: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto: Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto A cura di Ida Artiaco 07:20 Gli studenti "applaudono" le tracce della prima prova: attesa per quelle della seconda In attesa di conoscere le tracce della seconda prova di indirizzo, che comincerà tra pochissimo, gli studenti alle prese con la Maturità 2024 si sono rasserenati dopo aver affrontato il tema di italiano di ieri. In base a un sondaggio a caldo condotto da Skuola.net – su 500 diplomandi – quasi 3 su 10 hanno giudicato la prima prova scritta più facile del previsto e un altro 50% esattamente come si auspicava di trovarla. Alla fine, dunque, solo 1 su 5 è andato un po' in crisi. Più nel dettaglio, le tracce sono state "promosse" da circa 2 maturandi su 3, un’ampia maggioranza: il 43% le ha ritenute tutte interessanti, il 21% almeno una parte. Al 20% è piaciuto

solo lo spunto che poi ha effettivamente svolto. Il 16%, invece, non ha espresso alcun gradimento e, perciò, ha dovuto virare sul "male minore". Cosa succederà oggi? Lo scopriremo a breve. A cura di Ida Artiaco 07:15 Quale materia è uscita per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing Nella seconda prova per quanto riguarda gli istituti tecnici di Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” ci sarà una traccia di Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, mentre per le Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo ce ne sarà una di Economia aziendale. A cura di Ida Artiaco 07:00 Lingua e cultura straniera 3 al liceo linguistico La seconda prova per gli studenti del Liceo Linguistico per la Maturità 2024 consiste nella verifica della conoscenza di una o più lingue straniere. La differenziazione presente per quanto riguarda le lingue straniere studiate nei diversi Licei Linguistici, nell’indicare quale sarà la materia della seconda prova di Maturità il Ministero ha deciso di usare le seguenti diciture: Lingua e cultura straniera 1; Lingua e cultura straniera 2; Lingua e cultura straniera 3 (che è quella scelta per la seconda prova 2024). Nella prima parte del secondo scritto per il Liceo Linguistico verrà richiesto leggere due brani di circa mille parole e rispondere a 15 domande – aperte o chiuse – di comprensione del testo. Nella seconda parte della prova si dovranno, invece, produrre due brani di circa 300 parole ciascuno: un testo argomentativo e l'altro narrativo o descrittivo. A cura di Ida Artiaco 06:42 Il problema di matematica allo scientifico La seconda prova scritta della Maturità 2024 al liceo scientifico consisterà in una traccia di matematica, composta da due problemi e otto quesiti, gli studenti in un massimo di sei ore devono svolgere un problema e 4 quesiti, da scegliere tra un totale di 8 quesiti e da 2 problemi di cui è composta la traccia. È quanto ha deciso il MIM. Per svolgere la seconda prova dello scientifico si avranno a disposizione 6 ore di tempo e non psi potrà trai lasciare l’aula prima che ne siano trascorse almeno 4. Gli studenti potranno portare con loro una calcolatrice non programmabile. A cura di Ida Artiaco 06:37 La versione di greco al classico Gli studenti del liceo classico dovranno tradurre una versione di greco per la seconda prova scritta della Maturità 2024. L'ultima volta che era uscito greco è stato nel 2016, quando la scelta del Ministero cadde su un brano di Aristotele. Due anni prima, invece, uscì una versione di Isocrate. A cura di Ida Artiaco 06:35 Le materie per la seconda prova alla Maturità 2024 Le materie della seconda prova della Maturità sono state rese note dal MIM il 29 gennaio scorso. La lista, che comprende anche quelle affidate ai commissari esterni, è stata pubblicata sui canali ufficiali del Ministero. Gli studenti del Liceo Classico svolgeranno una versione di greco, mentre gli studenti del Liceo Scientifico affronteranno una prova di matematica, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo. A cura di Ida Artiaco 06:32 Maturità 2024, oggi la seconda prova: le tracce in diretta Archiviata la prova d'italiano, oggi, martedì 20 giugno, gli esami di Maturità proseguono con la seconda prova scritta d'indirizzo. A partire dalle ore 08.30 gli studenti del liceo classico dovranno vedersela con la traduzione della versione di greco e quelli dello scientifico con la risoluzione di un problema di matematica. La durata varierà a seconda degli indirizzi di studio. A cura di Ida Artiaco