Napoli, Fulvio fa l'esame di maturità a 86 anni: "Ragazzi, studiate. La cultura è importante"

A cura di Pierluigi Frattasi

Fulvio Velotti (Foto Isis "Archimede" di Napoli)

"Oggi ho affrontato la prima prova scritta dell'esame di maturità con serenità e concentrazione. A voi giovani dico: studiate, la cultura è importante. Solo così vi costruirete un futuro". Non nasconde l'emozione Fulvio Velotti, napoletano di 86 anni – è nato il 16 giugno del 1938 – che in questi giorni è tornato sui banchi di scuola per sostenere l'esame di Maturità 2024.

Un sogno che si è avverato dopo anni di studio per Fulvio, che ha sostenuto l'Esame di Stato presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Archimede", in via Emilio Salgari, nel quartiere Ponticelli, nell'area orientale della città. Ieri, ha sostenuto la prima prova scritta, il tema di italiano. Velotti è uno degli studenti più anziani, tra i 500mila chiamati a sostenere gli esami di Maturità 2024 in Italia.

Ha scelto Pirandello per il tema di italiano

Per la prima prova, la sua scelta è ricaduta su Pirandello: l’analisi del testo tratto dal romanzo "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" dello scrittore siciliano. L'Isis Archimede di Napoli, guidato dalla dirigente scolastica Mariarosaria Stanziano, ha voluto omaggiare l'impegno di Fulvio, con un post sui social istituzionali della scuola:

Celebriamo l'importanza dello studio e della cultura, sottolineando l'esempio di Fulvio Velotti, che a 86 anni affronta l'esame di maturità, ispirando le nuove generazioni. Una grande soddisfazione per la comunità scolastica dell'ISIS Archimede.

Velotti, diplomato ragioniere, è un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, dove per anni ha lavorato come tecnico manutentore. Sposato, con tre figli, nel 1995 è andato in pensione. Da sempre amante dello studio e della lettura, dopo la scomparsa della moglie, ha deciso, dopo più di 60 anni, di conseguire un secondo diploma superiore.

Il ritorno a scuola dopo più di 60 anni

Si è così iscritto un paio di anni fa all’indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) del corso serale dell'Istituto Archimede, riportando sempre voti alti in pagella: 8 e 9, soprattutto in italiano, storia, matematica e inglese, con un 10 in educazione civica. Insomma, dimostrandosi un vero e proprio studente modello. Ieri, è tornato sui banchi di scuola per sostenere la prima prova d'esame, assieme ad altri 500mila studenti italiani. A settembre potrebbe tornare a scuola come tutor per gli studenti, portando la testimonianza della sua esperienza di vita nelle lezioni di italiano e storia.