Cosa è uscito alla seconda prova della Maturità 2025 per licei e istituti tecnici: l'elenco delle tracce L'elenco completo delle tracce della seconda prova della Maturità 2025 per ciascun indirizzo di studi in aggiornamento: dal brano di Cicerone per la versione di latino al liceo classico agli studi di funzione allo Scientifico allo sviluppo di una piattaforma web contro le fake news all'ITIA.

A cura di Ida Artiaco

Sono uscite le tracce della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2025: a partire dalle 08:30 di oggi, giovedì 19 giugno, oltre 500mila studenti hanno dovuto vedersela con la materia caratterizzante il proprio indirizzo di studi. Confermate, per quanto riguarda la versione di latino liceo Classico, le previsioni del tototracce della vigilia, con un brano di Cicerone, che diventa l'autore più scelto per l'esame di Stato (ma che non usciva da 16 anni). Problemi di matematica e quesiti allo Scientifico.

L'elenco delle tracce per la seconda prova di indirizzo alla Maturità 2025

Ecco, di seguito, l'elenco completo delle tracce della seconda prova della Maturità 2025 per ciascun indirizzo di studi in aggiornamento:

Liceo Classico : versione di latino a partire da un testo di Cicerone tratto dal "De Amicitia";

: versione di latino a partire da un testo di Cicerone tratto dal "De Amicitia"; Liceo Scientifico : due problemi e 8 quesiti con studio di funzione;

: due problemi e 8 quesiti con studio di funzione; Liceo linguistico – lingua inglese : traduzione di un brano di Hilary Mantel da "Every Day Is Mother's Day";

: traduzione di un brano di Hilary Mantel da "Every Day Is Mother's Day"; Liceo Artistico : tema della cura a partire dall'omonima canzone di Franco Battiato e immagini di Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e fotografie di Sandro Scalia su Palermo;

: tema della cura a partire dall'omonima canzone di Franco Battiato e immagini di Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e fotografie di Sandro Scalia su Palermo; Istituti tecnici Amministrazione, Finanza e Marketing : caso di studio su tipica PMI italiana;

: caso di studio su tipica PMI italiana; Istituto tecnico ITIA (Informatica e telecomunicazioni indirizzo “informatica”): traccia su caso pratico di piattaforma web per contrastare le fake news.

