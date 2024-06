video suggerito

Cosa è uscito alla seconda prova della Maturità 2024 per licei e istituti tecnici: l’elenco delle tracce L’elenco completo delle tracce della seconda prova della Maturità 2024 per ciascun indirizzo di studi: dal brano di Platone per la versione di greco al liceo classico agli studi di funzione allo Scientifico, da Maria Montessori e John Dewey al liceo delle Scienze Umane fino alle Pmi per gli istituti tecnici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ida Artiaco

Sono uscite le tracce della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2024: a partire dalle 08:30 di oggi, giovedì 20 giugno, oltre 500mila studenti italiani hanno dovuto vedersela con la materia caratterizzante il proprio indirizzo di studi. Confermate, per quanto riguarda la versione di greco liceo Classico, le previsioni del tototracce della vigilia, con un brano di Platone. Giudicati di media difficoltà i problemi di matematica e i quesiti allo Scientifico.

Per il liceo delle Scienze Umane è stata scelta dal MIM una traccia con Maria Montessori e John Dewey, al liceo artistico è uscita come seconda prova d’indirizzo della Maturità 2024 una citazione di Kandinsky e la realizzazione di un’opera (plastico-scultorea) simbolista, mentre per gli Istituti Tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) è stato presentato un caso aziendale incentrato su una tipica piccola e media impresa (PMI) italiana operante nel settore dell’elettronica, elettromeccanica ed elettromedicale. Per gli Istituti Professionali con il vecchio ordinamento, la seconda prova ha riguardato la manutenzione di una piccola officina di vernici e colori.

Ecco, di seguito, l'elenco completo delle tracce della seconda prova della Maturità 2024 per ciascun indirizzo di studi:

Liceo Classico : versione di greco a partire da un testo di Platone tratto da "Minosse o della legge"

: versione di greco a partire da un testo di Platone tratto da "Minosse o della legge" Liceo Scientifico : due problemi e 8 quesiti con prove di geometria, equazioni e funzioni

: due problemi e 8 quesiti con prove di geometria, equazioni e funzioni Liceo Scienze Umane : scuola Montessori e scuola Dewey

: scuola Montessori e scuola Dewey Liceo Linguistico, lingua spagnola : traduzione di un brano tratto da “El Diario” di Javier Zurro

: traduzione di un brano tratto da “El Diario” di Javier Zurro Istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing : PMI italiana per Economia Aziendale

: PMI italiana per Economia Aziendale Liceo Artistico : citazione di Kandinsky e la realizzazione di un'opera (plastico-scultorea) simbolista

: citazione di Kandinsky e la realizzazione di un'opera (plastico-scultorea) simbolista Istituto tecnico ITIA (Informatica e telecomunicazioni indirizzo “informatica”): traccia sull'autonomia delle regioni

In aggiornamento.