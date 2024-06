video suggerito

Seconda prova alla Maturità 2024 per lo scientifico: traccia di matematica e soluzione a problemi e quesiti Studio di una funzione, mattonelle esagonali e geometria tra le tracce della seconda prova alla Maturità 2024 al liceo Scientifico dove come materia caratterizzante c’è la matematica: problemi e quesiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Studi di funzione, geometria ed equazioni nella traccia della seconda prova scritta d'indirizzo alla Maturità 2024, in programma oggi, giovedì 20 giugno, al Liceo Scientifico, dove la materia caratterizzante è la matematica. Gli studenti hanno disposizione 6 ore di tempo, a partire dalle 08.30, per risolvere uno dei due problemi e quattro degli otto quesiti proposti dal MIM. Si ricordi che la seconda prova scritta vale 20 punti, così come la prima e il colloquio orale. Il punteggio ottenuto si andrà a sommare ai crediti maturati nel triennio per ottenere il voto finale.

Traccia e quesiti del problema di matematica per la seconda prova allo scientifico

Entrambi i problemi di Matematica proposti oggi al Liceo Scientifico come seconda prova della Maturità 2024 sono due classici studi di funzione. Il primo ha un'impostazione classica e non presenta alcun riferimento alla realtà. Il secondo, invece, pur conservando un’impostazione classica riporta due frasi che vogliono aiutare a contestualizzare il problema, pur non entrando poi nello svolgimento pratico.

I problemi tratti dalla realtà tornano nella prova di Matematica della Maturità: nel 2024 è il turno delle mattonelle esagonali. Peraltro, le piastrelle curiosamente compaiono per la seconda volta in pochi anni alla maturità scientifica: già nel 2018 lo studio di funzioni che andava sviluppato nel primo problema prendeva spunto da una macchinario impegnato nella produzione di piastrelle, in quel caso di forma quadrata.

In uno dei quesiti compare anche una citazione dello scrittore italiano Carlo Emilio Gadda, noto per i suoi racconti intricati e dallo stile complesso. La citazione in questione è tratta da "L’Adalgisa – Disegni milanesi". Il passaggio descrive dettagliatamente le piastrelle esagonali di una stanza, complete di misure precise come l'apotema e il raggio del cerchio circoscritto.

Tra gli 8 quesiti proposti, aggiuntivi ai due problemi, non mancano altri riferimenti a casi concreti: dal triangolo isoscele alla moneta truccata, passando per la descrizione matematica dell’orbita della Terra intorno al Sole.

La seconda prova allo Scientifico gli scorsi anni

Anche nel 2023, alla seconda prova della Maturità 2024 allo Scientifico è uscito lo studio una funzione, con problemi dall’approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre "ruota quadrata". Sempre lo scorso anno, per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi riguardavano l’analisi matematica – dall’applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione – combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

In aggiornamento – a breve le soluzioni.