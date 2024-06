video suggerito

Tutte le tracce della Maturità 2024, i temi di italiano per la prima prova Sono uscite le 7 tracce della prima prova alla Maturità 2024: oggi alle ore 8:30 si è dato inizio agli esami di Stato per oltre 500mila studenti. Ecco tutti gli autori e i brani scelti quest’anno per il tema di italiano, che vale un massimo di 20 punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ecco tutte le tracce dell'esame di Maturità 2024 uscite oggi per la prima prova scritta, il tema di italiano. I plichi telematici sono arrivati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, contenenti le sette tracce del tema di italiano, e sono stati aperti alle ore 8:30, dando inizio alla prima prova di quest'anno per oltre 500mila studenti. Quest'anno la prima prova vale un massimo di 20 punti per il voto finale, ed è composta dalle classiche sette tracce divise in tre tipologie (analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica a carattere espositivo-argomentativo su un tema di attualità).

Ecco di seguito tutte le tracce della prima prova alla Maturità 2024 e tutte le notizie sullo svolgimento delle diverse tipologie per il tema di italiano.

Tracce di tipologia A

Tipologia A 1

Giuseppe Ungaretti è uno degli autori protagonisti dell'analisi del testo di quest’anno: il brano scelto dal ministero è “Pellegrinaggio”, inserito nella raccolta ‘Vita di un uomo'.

La traccia della maturità 2024 su Ungaretti

Tipologia A 2

Tra gli autori protagonisti di questo esame 2024 anche Luigi Pirandello con un passaggio del romanzo “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”.

La traccia su Pirandello

Tracce di tipologia B

Galasso, Cabiddu e Mattiot gli autori scelti per il testo argomentativo della tipologia B. Tre le tracce proposte ai maturandi.

Tipologia B1: Una delle tracce di testo argomentativo riguarda il tema della Guerra Fredda, partendo da un estratto da ‘Storia d'Europa' di Giuseppe Galasso.

Traccia su Giuseppe Galasso.

Tipologia B2: Una delle tracce di testo argomentativo riguarda invece il valore del patrimonio artistico e culturale. Lo spunto di partenza è un estratto di un testo della professoressa universitaria Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti.

La traccia su Cabiddu

Tipologia B3: Una delle tracce del testo argomentativo della prima prova della Maturità 2024, quella del tema d’italiano, è incentrata su un brano di Nicoletta Polla Mattiot: “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura tra ascolto e comunicazione”.

Traccia su Mattiot

Tracce di tipologia C

Ecco le due tracce di tipologia C uscite alla Maturità 2024.

Tipologia C 1

Tra i temi di attualità proposti oggi uno affronta la questione dell'imperfezione come elemento distintivo e di valore, partendo dal libro della scienziata premio Nobel Rita Levi Montalcini, dal titolo "Elogio dell'imperfezione". A partire dal brano e partendo dalle proprie esperienze, conoscenze e letture, viene chiesto allo studente di riflettere su quale significato possa avere, nella società contemporanea, l'elogio dell'imperfezione.

Le tracce dai testi di Rita Levi Montalcini e Maurizio Caminito

Tipologia C2

L'ultimo tema di attualità riguarda le nuove forme di comunicazione online da selfie, blog ecc. Viene proposto un testo tratto da ‘Profili, selfie e blog' di Maurizio Caminito, in cui si chiede ai maturandi di riflettere sull'importanza e il senso del diario nell'epoca digital.