Tracce di tipologia C alla Maturità 2024: Rita Levi Montalcini e Maurizio Caminito per il tema di attualità

A cura di Redazione

Alle ore 8:30 di oggi, mercoledì 19 giugno 2024, è iniziato l'esame di Stato per circa 500mila studenti: all'apertura dei plichi telematici sono state rese note le tracce di quest'anno, tra cui anche quelle di tipologia C. Per il tema di attualità gli studenti possono scegliere tra due tracce: ecco quali sono gli argomenti usciti quest'anno per la tipologia C: come apprende Fanpage.it, c'è anche Rita Levi Montalcini con l'Elogio dell'imperfezione tra i temi di quest'anno. La prima prova alla Maturità 2024 vale un massimo di 20 punti per il voto finale.

Rita Levi Montalcini per il tema di attualità

Maurizio Caminito per la seconda traccia di tipologia C

La seconda proposta di tipologia C è un testo tratto da Maurizio Caminito: Profili, selfie e blog, in LiBer 104, pp 39-40.

La traccia di attualità appartiene alla tipologia C alla prima prova dell'esame di Stato: si tratta di quella che viene definita come "riflessione critica a carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità". Dunque lo studente è chiamato a elaborare una riflessione critica partendo da una domanda, un testo, una suggestione o una citazione riguardante una tematica di attualità.

È una delle tipologie di tracce più amate dagli studenti, dal momento che permette loro di avere un ampio grado di libertà di movimento e di spaziare tra i vari temi suggeriti. Il consiglio, in ogni caso, è quello di leggere attentamente la traccia d'esame alla consegna, e di preparare una scaletta in modo da strutturare in partenza i punti che si vogliono approfondire, e soprattutto evitare il rischio di finire fuori traccia.

Le tracce del tema di attualità alla prima prova gli scorsi anni

Nelle tracce del tema di attualità alla prima prova lo scorso anno c'era la lettera indirizzata all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, mentre nella seconda si metteva in evidenza l'atteggiamento dell'impazienza, il non saper attendere e il volere tutto e subito, a partire da un testo di Marco Belpoliti.

Nel 2022 le tracce della tipologia C, invece, riguardavano le conseguenze sociali del Covid, a partire da un testo di Luigi Ferrajoli "Perché una Costituzione della Terra?" e i rischi dell'iperconnessione in rete, a partire da un testo tratto dal libro "Tienilo acceso. Porta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni.

