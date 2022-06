Maturità 2022, le possibili tracce del tema di attualità di tipologia C In attesa di conoscere le tracce ufficiali di tipologia C alla prima prova degli esami di stato, ecco qualche consiglio su come svolgere il tema di attualità.

A cura di Redazione

Al via la prima prova all'esame di Maturità 2022 per circa mezzo milione di studenti: alle ore 8:30 l'apertura dei plichi contenenti le tracce del tema d'italiano. Quest'anno la prima prova vale un massimo di 15 punti e si potrà scegliere tra 7 diverse tracce appartenenti a 3 tipologie: analisi del testo, tema argomentativo o tema di attualità. In questa sede parleremo della traccia della tipologia C: è quella che lascia maggiore libertà agli studenti ed è anche quella più scelta.

Nell'attesa di conoscere gli argomenti della traccia di attualità alla prima prova dell'esame di Stato 2022, ecco come si svolge e quali sono state le tracce degli scorsi anni.

Prima prova alla Maturità 2022, i temi di attualità della tipologia C

Conosciuto anche come tema di ordine generale, la traccia di attualità appartiene alla tipologia C, ovvero si tratta nello specifico della "riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità". Agli studenti verranno proposti una domanda, una citazione o una suggestione dalle quali partire per elaborare una riflessione personale sull'argomento.

Solitamente è la tipologia di traccia più scelta dagli studenti perché lascia maggiore libertà di movimento ed è possibile spaziare tra diversi argomenti, cercando in ogni caso di non andare fuori traccia. Per elaborare al meglio un discorso è utile innanzitutto leggere attentamente la traccia d'esame, comprenderla e successivamente preparare una scaletta da seguire affinché il discorso sia logico, scorrevole e abbia un'introduzione e una conclusione.

Le tracce del tema di attualità alla prima prova gli scorsi anni

Dopo due anni di pandemia da Covid19, ritornano gli scritti alla Maturità: ma quali sono state le tracce del tema di italiano negli scorsi anni? Nel 2019, anno dell'ultimo esame di Stato in presenza, i temi della tipologia C sono stati la lotta alla mafia e lo sport e la storia. In particolare la prima traccia partiva da un brano tratto dal discorso del prefetto Luigi Viana, in occasione del trentennale dalla morte del Prefetto Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. La seconda traccia sul legame tra sport e storia partiva, invece, da un brano del giornalista Cristiano Gatti relativo alla vittoria nel 1948 di Gino Bartali al Tour de France, in concomitanza con l'attentato a Palmiro Togliatti.

Nel 2018, quando la traccia di attualità apparteneva alla tipologia D, l'argomento è stato l'eguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione, a partire proprio dall'articolo numero 3 della carta costituzionale italiana.