Come potrebbe cambiare l'esame di Maturità nel 2024, le novità su orale e materie della seconda prova Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha anticipato le novità dell'esame di Maturità 2024, in programma a partire dal prossimo 19 giugno: la struttura resterà invariata, modifiche solo ai colloqui orali. Entro fine gennaio si sapranno le materie della seconda prova d'indirizzo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Mancano ancora poco meno di 6 mesi, ma al Ministero dell'Istruzione e del Merito già si comincia a pensare all'esame di Maturità 2024, in programma a partire dal prossimo 19 giugno per circa 500mila studenti italiani. E non mancano le novità, che il ministro Giuseppe Valditara ha anticipato oggi in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa e che riguardano soprattutto la prova orale.

Le possibili novità sull'esame orale alla Maturità 2024

La struttura dell'esame di Stato, infatti, resterà invariata, con la prima prova d'italiano uguale per tutti, con le tracce divise per tipologie di tema, la seconda prova d'indirizzo e il colloquio davanti alla commissione, composta da sei docenti e un presidente. Uguale sarà anche il sistema di valutazione, che si baserà sulla distribuzione dei 100 punti totali.

"Ci limiteremo a una manutenzione della versione attuale. Nel colloquio orale terremo conto delle criticità emerse lo scorso anno, quindi chiariremo la natura dialogica della prova, sondando la capacità degli studenti di spaziare fra discipline", ha precisato Valditara.

I colloqui, che si svolgeranno tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, saranno condotti dalla commissione. L’obiettivo principale di questi colloqui sarà verificare la capacità degli studenti di collegare le conoscenze in una prospettiva pluridisciplinare, includendo anche le esperienze di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) svolte negli ultimi tre anni.

Entro fine gennaio si sapranno le materie della seconda prova

Infine, ha fatto sapere il ministro, entro fine gennaio il ministero, come avviene da alcuni anni, renderà note le materie della seconda prova dell'esame di Maturità, in programma il 20 giugno. Lo scorso anno furono selezionate il Latino al Classico e Matematica allo Scientifico e quest'anno potrebbero esserci dei cambiamenti seguendo la tradizione di alternanza disciplinare.