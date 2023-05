Crediti Maturità 2023, la tabella di conversione per calcolare il voto e i punteggi delle prove Tutto quello che c’è da sapere sul voto finale dell’esame di Maturità 2023, dato dalla somma dei crediti scolastici maturati nel corso del triennio e dei punteggi delle due prove scritte e del colloquio orale: ecco le tabelle di conversione.

A cura di Ida Artiaco

Studenti scoprono i voti dell’esame di Maturità (Getty).

Manca poco all'esame di Maturità 2023: il prossimo 21 giugno, infatti, si partirà con la prima prova scritta d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Tra le novità del primo esame di Stato post Covid, c'è il calcolo del voto finale, espresso come sempre in centesimi, dato dalla somma dei crediti scolastici maturati nel triennio oltre ai punteggi delle prove scritte e del colloquio orale.

Nello specifico, si potrà ottenere un massimo di 40 punti per il credito scolastico (12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno) e un massimo di 60 per le prove (20 per il tema di italiano, 20 per la seconda prova e 20 per il colloquio orale), come previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si ricordi che il punteggio massimo che si può ottenere per la Maturità è 100, il minimo è 60, e la commissione può decidere anche di dare 5 punti di bonus e la Lode ai più meritevoli.

Come funzionano i crediti alla Maturità 2023

L’esame di Stato, come abbiamo visto, torna ad essere valutato secondo le disposizioni legislative del 2017, in particolare il d.lgs. n.62/2017, con una parte del punteggio, fino ad un massimo di 40 punti, definita dal credito scolastico.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce infatti il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

La tabella di conversione per calcolare il credito scolastico

La tabella di conversione per calcolare il credito scolastico.

L'attribuzione del credito scolastico avviene secondo quanto previsto nel D.lgs. n. 62/2017 e nell’OM n. 45/2023. Il consiglio di classe procede all’attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, sino ad un massimo di 40 punti, sulla base della media voti conseguita, cui contribuisce anche il voto di comportamento, così distribuiti: 12 punti (al massimo) per il III anno; 13 punti (al massimo) per il IV anno; 15 punti (al massimo) per il V anno.

Volendo fare un esempio pratico: un alunno con una media dei voti 7<M<8 otterrà 10 punti di credito il III anno e 11 al IV anno, nello scrutinio finale del V anno otterrà una media dell'8,70 con 14 punti di credito. In conclusione avrà totalizzato 35 punti di credito su 40. Tale punteggio è in quarantesimi e dovrà essere convertito secondo la tabella 2023: il suo punteggio finale sarà dunque di 44/50.

Quanti punti valgono le prove scritte e l'orale

Un'altra novità di quest'anno riguarda il ritorno delle prove scritte. Pertanto, il voto finale (100/100) scaturisce dalle somma del credito scolastico e dei conseguiti nelle prove d’esame: nello specifico la prima prova d'italiano per un massimo 20 punti; la seconda prova d'indirizzo per un massimo 20 punti; il colloquio orale per un massimo di 20 punti, a cui si somma il credito scolastico (massimo 40 punti).

I 5 punti bonus e come ottenere la Lode

Come sempre la commissione d'esame, che quest'anno torna ad essere mista, può decidere di dare eventuali 5 punti di bonus al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale.

Le condizioni da soddisfare sono due: essere stati ammessi all’esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità (scritto + orale). Il voto massimo rimane quindi 100 e il minimo 60. Qualcuno potrà anche tentare di ottenere la Lode, ma dovrà avere una media del 9 durante il triennio e il massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Stato.

Crediti Maturità 2023 e voto: perché è importante il punteggio dell'esame

L'importanza del voto della Maturità dipende da ciò che si intende fare una volta ottenuto il diploma. Per chi voglia proseguire gli studi in Italia, il punteggio ottenuto all'esame di Stato non ha valore, se non simbolico, in quanto i test di ingresso non ne tengono conto, neanche quello di Medicina.

Discorso diverso per chi voglia tentare le proprie carte nelle università straniere, che spesso si basano proprio sul voto di maturità per selezionare i candidati. Più utile è il punteggio della Maturità per chi decida di intraprendere strade diverse, come ad esempio, nei concorsi pubblici in cui vengono assegnati dei punti incrementali in base alla valutazione ottenuta all’esame di Stato, mentre alcune società richiedono un voto minimo di diploma per procedere con l'assunzione, come nel caso di Poste Italiane.