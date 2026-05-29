Governo Meloni, scontro su legge elettorale, Conte: “Vogliono restare al potere”. Cdx diviso tra caro energia e riarmo: news in diretta

L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, nel Fondo di coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti "per affrontare le sfide" poste dalla guerra. "La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese: l'UE ha le risorse per rispondere, e dobbiamo mobilitarle adesso" ha aggiunto. Regioni Ue in rivolta: "I fondi di coesione non sono un bancomat" e tra l'altro "sono già stati impegnati". La replica del vicepresidente: "Sono sorpreso da alcune reazioni all'iniziativa con cui apriamo a soluzioni concrete capaci di aiutare cittadini e sistema produttivo ad affrontare il peso della crisi energetica. La parte migliore di questo, casomai, si chiama flessibilità. L'hanno chiesta le Regioni. Bruxelles ha risposto. Non c'è nessun ‘bancomat'. E soprattutto Bruxelles non obbliga nessuno: decidono Stati e Regioni sulla base delle esigenze reali dei territori."