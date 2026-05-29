Governo Meloni, scontro su legge elettorale, Conte: “Vogliono restare al potere”. Cdx diviso tra caro energia e riarmo: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Con la presentazione della nuova legge elettorale si è riacceso lo scontro con i partiti dell'opposizione. "La maggioranza, che sta andando in scadenza, cerca di acconciarsi una legge per perpetuare il potere e restare seduti sulle poltrone", ha detto Giuseppe Conte. L'iter della proposta continua, e presto potrebbero emergere divisioni anche all'interno della maggioranza sui dettagli del testo.
Il governo è alle prese con le conseguenze del caro energia. Ieri la proposta di Raffaele Fitto, ex ministro e oggi commissario europeo, di usare i Fondi di coesione per affrontare la crisi ha ricevuto una bocciatura delle Regioni, che ricevono normalmente questi fondi: "Non siamo un bancomat". La premer ha detto che non si può far passare ai cittadini il messaggio che ci siano soldi "solo per la difesa", e il ministro Tajani ha annunciato che l'Italia chiederà in prestito dall'Europa, per il riarmo, una somma più ridotta rispetto ai 15 miliardi inizialmente annunciati.
Crosetto: "Ferma condanna per drone russo in Romania, pericolosa e irresponsabile escalation"
"Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata", lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto esprimendo "al Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Mirută e a tutto il popolo della Romania la nostra più profonda solidarietà e vicinanza". "Di fronte a queste minacce – continua Crosetto – la coesione della NATO resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell'Alleanza e dell’Unione Europea è la sicurezza di tutti noi. Uniti a difesa della pace, della stabilità e del territorio euroatlantico".
Borghi (Iv): "Italia debole, marginale e isolata sulla scena internazionale, ecco i 3 fallimenti di Meloni"
"Parliamo dei tre grandi fallimenti della politica estera del governo Meloni che smentiscono la narrazione di una premier bravissima negli affari internazionali. Primo: lo scontro interno sulla adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, con Salvini che si mette di traverso mentre Meloni promette sostegno a Zelensky. Secondo: il rischio di perdere 14,5 miliardi del programma Safe per la difesa europea a causa dei tentennamenti governativi, che privilegia la Germania e marginalizza l'Italia. Terzo: l'Italia sparita dai radar mentre la Norvegia si unisce all'iniziativa francese di deterrenza nucleare. Il risultato è un'Italia più debole, marginale e isolata sulla scena internazionale", lo scrive sui social il senatore e vicepresidente di Iv Enrico Borghi.
Scontro tra Fitto e le Regioni Ue sui fondi di coesione per il caro energia
L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, nel Fondo di coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti "per affrontare le sfide" poste dalla guerra. "La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese: l'UE ha le risorse per rispondere, e dobbiamo mobilitarle adesso" ha aggiunto. Regioni Ue in rivolta: "I fondi di coesione non sono un bancomat" e tra l'altro "sono già stati impegnati". La replica del vicepresidente: "Sono sorpreso da alcune reazioni all'iniziativa con cui apriamo a soluzioni concrete capaci di aiutare cittadini e sistema produttivo ad affrontare il peso della crisi energetica. La parte migliore di questo, casomai, si chiama flessibilità. L'hanno chiesta le Regioni. Bruxelles ha risposto. Non c'è nessun ‘bancomat'. E soprattutto Bruxelles non obbliga nessuno: decidono Stati e Regioni sulla base delle esigenze reali dei territori."
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo la presentazione della nuova legge elettorale
La nuova legge elettorale finisce al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione: "Cerano una legge per restare seduti sulle poltrone", secondo Giuseppe Conte. Nel frattempo, il governo deve decidere come affrontare il caro energia, finora gestito con interventi temporanei sulle accise. La proposta del commissario europeo Fitto di usare i Fondi di coesione ha sollevato uno scontro con le Regioni, che si vedrebbero togliere finanziamenti. E il governo Meloni sa che sarà sempre più difficile giustificare le spese per il riarmo, già promesse alla Nato, man mano che le difficoltà economiche legate alla crisi energetica aumentano.