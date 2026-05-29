Drone russo colpisce palazzo in Romania: “Grave escalation”. Nato condanna Mosca: “Sconsiderata”

Nella notte un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della Nato. Si registrano due feriti. Von der Leyen: “Mosca ha superato un altro limite”.

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Un edificio residenziale in Romania è stato colpito da un drone russo. È accaduto nella città di Galați, l'incidente ha provocato un incendio e si contano anche almeno due feriti. Da subito si è pensato a un drone russo poiché in quel momento (è accaduto poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa in Ucraina. La città romena di Galați si trova non lontano da quella regione.

Secondo il Servizio di pronto intervento (Isu), il drone è caduto su un edificio residenziale e dopo l’impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Dalla Romania, la Nato e non solo è arrivata subito una condanna a Mosca. "Una grave e irresponsabile escalation da parte della Federazione Russa. La Romania adotterà le necessarie misure diplomatiche di risposta in merito a questa grave violazione del diritto internazionale e del suo spazio aereo”, ha scritto la ministra degli Esteri della Romania, Oana Toiu. “La Romania ha informato gli Stati membri europei, gli Alleati e il segretario generale della Nato dell'accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone alla Romania", ha scritto su X. Ha quindi scritto che la “Russa è direttamente responsabile di queste gravi e irresponsabili azioni” e che la Romania agirà con determinazione per aumentare la pressione internazionale e raggiungere un cessate il fuoco immediato.

La Nato, tramite la portavoce della Nato Allison Hart, ha definito Mosca “sconsiderata” e detto che "continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni”.

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Per Von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite questa notte. "La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Su territorio dell'Ue. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”, ha scritto su X la presidente della Commissione Ue. "Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni”, ha aggiunto.

Dall'Italia è arrivata anche la condanna del ministro della difesa Crosetto: "Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata".