Prima prova maturità 2022, tutto sull’analisi del testo: autori e possibili tracce La Maturità 2022 è ufficialmente iniziata con la prima prova scritta: quali saranno gli autori di quest’anno? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla traccia di tipologia A.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quali sono gli autori dell'analisi del testo alla prima prova della Maturità 2022? Sarà questa una delle domande alle quali rispondere oggi, mercoledì 22 giugno, con l'inizio dell'esame di Stato. Per circa mezzo milione di studenti, infatti, con la prima prova scritta, il classico tema d'italiano, comincia l'esame conclusivo delle superiori in presenza, dopo due anni di pandemia da Covid19.

Quest'anno la prima prova vale un massimo di 15 punti: tra le 7 tracce proposte dal Ministero, anche l'analisi del testo, in prosa o poesia, appartenente alla tipologia A. Molte le ricorrenze e gli anniversari di quest'anno di cui si è parlato per il totonomi alla Maturità 2022. In attesa di conoscere gli autori di quest'anno, ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla traccia di tipologia A.

Prima Prova Maturità 2022, le tracce e gli autori all'analisi del testo

Saranno due le tracce appartenenti alla tipologia A alla prima prova della Maturità 2022: si potrà scegliere tra l'analisi di due testi, in prosa o poesia. Gli scopi di questa tipologia di traccia sono principalmente 3: quello di valutare la conoscenza della lingua italiana, esaminare la preparazione in letteratura dello studente e valutare la capacità di comprensione del testo. Difatti, la modalità di svolgimento della traccia appartenente alla tipologia A si divide in due step: una prima parte dedicata all'analisi e alla comprensione del testo e una seconda parte dedicata al commento, alla parafrasi e alle domande di concetto che potranno riguardare anche l'autore e il contesto storico-politico.

Leggi anche Esami di maturità, gli anniversari del 2022 per le possibili tracce della prima prova

Totonomi alla Maturità 2022 per gli autori dell'analisi del testo

Negli ultimi mesi è impazzato il totonomi per la Maturità 2022, alla ricerca dei possibili autori di quest'anno. Un sondaggio di Skuola.net ha evidenziato un favorito in assoluto per la prosa dell"800: Giovanni Verga, di cui ricorrono anche i 100 anni dalla morte. Tra i papabili del ‘900, invece, ritornano i nomi di Luigi Pirandello e Italo Svevo per la prosa, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli per la poesia. Quest'anno, inoltre, ricorrono anche i 100 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, autore controverso del ‘900 da non sottovalutare.

Gli autori nelle tracce dell'analisi del testo gli scorsi anni

Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia sono stati gli autori usciti all'analisi del testo nel 2019, ultimo anno in presenza prima della pandemia da Covid. In particolare, i focus delle tracce riguardavano la poesia "Risvegli" di Giuseppe Ungaretti, tratta da "Il porto sepolto" e un brano di prosa tratto dal romanzo "Il giorno della Civetta" di Leonardo Sciascia. Il 2018, invece, fu l'anno di Giorgio Bassani, con un brano tratto dal romanzo "Il giardino dei Finzi Contini", la sua opera più famosa.