Cosa successe dopo la lettera al ministro Bianchi che ora è diventata una traccia della maturità

All’esame di maturità 2023 una delle tracce della tipologia C per il tema di attualità è una lettera scritta nel 2021 al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per chiedere che all’esame di Stato tornassero le prove scritte. Nei due anni precedenti, in pieno Covid, la maturità era stata solamente orale. Ecco il testo completo della lettera in questione e le polemiche che seguirono.

Esame di maturità 2023, si parte con la prima prova scritta e una delle tracce appare subito di stretta, strettissima attualità. Certo, non a caso è uno dei testi per il tema di attualità, ma con delle caratteristiche diverse dalla norma: si tratta di una lettera del 22 dicembre 2021, rivolta all'allora ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e firmata da un gruppo di intellettuali e docenti: tra questi Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero, ma anche il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, lo storico Alessandro Barbero e il critico letterario Giulio Ferroni. I firmatari avevano chiesto che nell'estate del 2022 gli esami di maturità tornassero ad avere le prove scritte, a differenza di quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19.

Il testo integrale della lettera era il seguente:

Gentile Ministro Bianchi,

a quanto abbiamo letto, Lei sarebbe orientato a riproporre un esame di maturità senza gli scritti come lo scorso anno, quando molti degli stessi studenti, interpellati dai giornali, l’hanno giudicato più o meno una burletta.

Nonostante i problemi causati dalla pandemia, per far svolgere gli scritti in sicurezza a fine anno molte aule sono libere per ospitare piccoli gruppi di candidati. E che l’esame debba essere una verifica seria e impegnativa è nell’interesse di tutti. In quello dei ragazzi – per cui deve costituire anche una porta di ingresso nell’età adulta – perché li spinge a esercitarsi e a studiare, anche affrontando quel tanto di ansia che conferma l’importanza di questo passaggio. Solo così potranno uscirne con soddisfazione.

È nell’interesse della collettività, alla quale è doveroso garantire che alla promozione corrisponda una reale preparazione. Infine la scuola, che delle promozioni si assume la responsabilità, riacquisterebbe un po’ di quella credibilità che ha perso proprio scegliendo la via dell’indulgenza a compenso della sua frequente inadeguatezza nel formare culturalmente e umanamente le nuove generazioni.

Non si tratta quindi solo della reintroduzione delle prove scritte, per molte ragioni indispensabile (insieme alla garanzia che non si copi e non si faccia copiare, come accade massicciamente ogni anno); ma di trasmettere agli studenti il messaggio di serietà e di autorevolezza che in fondo si aspettano da parte degli adulti.

Grazie per la Sua attenzione.