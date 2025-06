Chi è Piers Brendon e di cosa parla il brano tratto da Gli Anni Trenta per la tipologia B alla Maturità

video suggerito

Chi è Piers Brendon, storico e scrittore inglese, e di cosa parla il brano tratto da "Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo" per la tipologia B1 alla prima prova della Maturità 2025.

A cura di Ida Artiaco

Tra le tracce uscite alla Maturità 2025 nella tipologia B – testo argomentativo alla prima prova scritta di oggi, un testo tratto dall’opera dell’autore Piers Brendon e intitolata “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”. Il MIM ha scelto questo brano in cui si parla del New Deal del Presidente Americano Roosevelt a seguito della grande crisi del ‘29.

Chi era Piers Brendon

Piers Brendon è uno storico e scrittore inglese. Classe 1940, è diventato famoso per il suo approccio dettagliato e critico alle vicende storiche, in particolare a quelle del Ventesimo secolo, non limitandosi a raccontare gli eventi ma anche a contestualizzarli e a porli sotto una luce diversa. La sua carriera è iniziata nelle aule dell'Università di Cambridge, ottenendo sempre maggiori riconoscimenti.

Di cosa parla "Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo"

Il saggio da cui è tratto il brano scelto dal MIM come prima traccia della tipologia B della prima prova si distingue per la capacità di intrecciare la narrazione degli eventi economici con quella dei grandi mutamenti politici. Brendon dedica ampio spazio all’impatto della crisi del 1929, che travolge le economie occidentali e alimenta il malcontento sociale e in cui emergono figure come Hitler, Stalin, Mussolini e Roosevelt, ciascuno interprete di risposte radicali alle sfide del tempo.

Da molti critici questo testo viene considerato fondamentale per chi desidera comprendere le radici delle crisi contemporanee. dal momento che Brendon restituisce la complessità di un decennio in cui si gettano le basi del mondo attuale.